Boele-Kabel startet selbstbewusst ins eigene Hallenturnier

Der SV Boele-Kabel, hier in Grün im Einsatz beim Weihnachtsturnier 2022 gegen die zweite Mannschaft von Gastgeber TSV Fichte Hagen, bittet zum Tanz: Nach der Corona-Pause richtet der SV wieder sein traditionsreiches Hallenfußball-Turnier aus.

Hagen Nach der Corona-Pause kehrt das traditionsreiche Boeler Fußball-Turnier zurück. Elf Teams wollen das Masters-Ticket in Helfe lösen.

In den vergangenen Jahren war coronabedingt in den heimischen Sporthallen fußballtechnisch nicht viel los. Eines der traditionsreichsten Hallenturniere kehrt nun endlich zurück auf die Bühne: Beim Qualifikationsturnier für das Hallenmasters begrüßt Gastgeber SV Boele-Kabel am kommenden Wochenende insgesamt 16 Mannschaften zum Budenzauber.

Vor einigen Jahren war das Turnier in der Sporthalle Helfe noch das einzige, auf dem man sich für die Endrunde in der Ischelandhalle qualifizieren konnte. Mittlerweile gibt es im Fußballkreis mehrere Turniere, bei denen das möglich ist - erstmals in diesem Jahr auch beim bekannten Weihnachtsturnier des TSV Fichte Hagen. „In Boele war es immer schwer, sich zu qualifizieren“, blickt SV-Klubchef Erdal Yildiz zurück. „Trotzdem haben sich auch dieses Jahr wieder elf von 16 Teams entschieden, über unser Turnier das Masters-Ticket zu lösen“, hofft Yildiz aufgrund des großen Wettbewerbs auf „enge Spiele und viel Kampf.“

Gastgeber SV Boele-Kabel stellt zwei Mannschaften

Neben den Gastgebern, die zwei Mannschaften stellen, treten Bezirksligist FC Herdecke-Ende und die A-Ligisten Polonia Hagen, Hellas/Makedonikos II, TSK Hohenlimburg, FC Gevelsberg-Vogelsang und SSV Hagen an. Aus den Kreisligen B und C komplettieren SG Boelerheide, Türk Gencler, Concordia Hagen II, Polonia Hagen II, Westfalia Hagen, SpVg Hagen 1911 III, Hagen United II und die SG Vorhalle 09 das Teilnehmerfeld.

Die Vorrundenspiele starten am Samstag um 10.30 Uhr, die letzte Partie soll planmäßig um 18.10 Uhr angepfiffen werden. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag ebenfalls um 10.30 Uhr, das Finale findet dann um 16.30 Uhr statt. Gastgeber Boele-Kabel befindet sich in guter Hallenform, beim Fichte-Turnier wurden die Kicker von Trainer Yalcin Erkaya Dritter. „Wir wollen das Turnier gewinnen“, gibt sich Yildiz kämpferisch. Der Respekt vor den Gegnern ist jedoch groß: „Einfach wird das nicht, es sind wie immer gute Teams und talentierte Hallenspieler dabei.“ Noch wichtiger sei es, die 43 Jahre währende Tradition des Turniers nach der Corona-Pause wieder fortführen zu können: „Bisher war das Wochenende immer ein voller Erfolg. Ich hoffe, das bleibt auch so.“

