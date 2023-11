BW Haspe feiert überragenden Heimsieg gegen VfL Schwerte

Lässt BW Haspe am Sonntag das erste Mal jubeln: Shkelzen Imeri.

Hagen. BW Haspe hat in der Fußball-Bezirksliga einen Kantersieg gefeiert. Der VfL Schwerte bekam kein Bein an die Erde.

Mit einem klaren 4:0 (1:0)-Heimsieg wies Blau-Weiß Haspe in der Fußball-Bezirksliga den VfL Schwerte in die Schranken, wobei die Gäste ihre sechste Niederlage in Folge kassierten.

Es entwickelte sich auf dem leicht matschigen Freiheitsplatz eine kampfbetonte Partie mit wenigen Torchancen. Shkelzen Imeri ließ mit dem 1:0 den Knoten platzen (34.) und Ali Ihsan Akbas erhöhte die Führung kurz nach dem Seitenwechsel (47.). Tufan Özdil brachte die Platzherren mit dem dritten Treffer in der 54. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Für seine Einwechselung bedankte sich Leonardo Fazio, indem er in der 89. Minute für den 4:0-Endstand sorgte.

„Das war ein Befreiungsschlag nach einer guten Mannschaftsleistung, jetzt können wir etwas durchatmen“, freute sich BW-Trainer Ibrahim Büyükdeveci über den zweiten Zu-Null-Sieg in Folge, obwohl er auf Michel Amaral und den gelbgesperrten Timo Giese verzichten musste. Obendrein bekam Dennis Niggeloh beim Warmmachen Wadenprobleme und musste kurzfristig ersetzt werden. Der Chefcoach: „Ozan Akdogan und Patrick Pereira da Cunha haben in diesem Spiel hinten nichts anbrennen lassen und alles abgeräumt.“

BW Haspe: Kotte, Kirkgöz (72. Alpay Zararoglu), Akdogan, Akbas, Birgül (80. Yalvac), Özdil (74. Ndembo), Imeri, Mustafa, Tagbo (69. Fazio), Ünal (82. Okan Zararoglu), da Cunha.

