Clubtitel bei Herdecker TV geht an Frank Kramer

Ligaspiele standen für die Herren 40 des Herdecker TV im Sommer nicht an. So spielte man Clubmeisterschaften aus.

Während die erste Tennis-Damenmannschaft des Herdecker TV hinter Meister Schwelmer TC und vor dem dem TC Volmarstein Platz zwei in der Abschlusstabelle der 1. Kreisklasse belegte und die Herren 30 den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt macht, nutzen die Herren 40 des HTV die Zeit, um die Clubmeister zu ermitteln. Die Mannschaft wurde in der Sommersaison wegen der Coronakrise ebenso wie die Damen 40 zurückgezogen.

Unter Einhaltung der Abstandsregeln spielten sie jetzt die Meister im Einzel und Doppel aus. Im Einzel setzte sich am Finaltag Frank Kramer knapp gegen Niels Geile und Jürgen Schellewald durch. Das abschließende Doppel gewannen Niels Geile/Jürgen Schellewald deutlich gegen Dominik Skrinjar/Frank Kramer. Im Vordergrund stand allerdings das Bier danach und das Grillen, wenn auch mit entsprechendem Abstand.

Damen in der Bezirksklasse

In der im November startenden Wintersaison sind Herren und Damen 40 des HTV wieder für die Kreisliga gemeldet. Die erste Damenmannschaft tritt in der Bezirksklasse an, TC BW Attendorn, TC Brilon, TC GW Silschede, TuS Ferndorf, TC Meschede und TC Menden werden die Gegner sein, man startet am 7. November in Meschede.