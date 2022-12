Comeback! Eintracht Hagen gelingt kleines Handball-Wunder

Würzburg. Welch ein emotionaler Sieg: Eintracht Hagen liegt beim Tabellenletzten Wölfe Würzburg schon mit 10 Toren hinten und dreht die Partie noch.

Was für eine Aufholjagd, was für eine Schlussphase! Nachdem die Zweitliga-Handballer von Eintracht Hagen in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit zehn Toren zurücklagen, drehte die Mannschaft von Trainer Stefan Neff in den zweiten 30 Minuten auf und erkämpfte sich beim Tabellenschlusslicht Wölfe Würzburg einen 33:31 (11:18)-Sieg.

38 Sekunden standen noch auf der Uhr, als Oliver Seidler zum Sprung ansetzte. Mit einem Tor hätte er die Gastgeber noch einmal zum Ausgleich gebracht. Doch im Eintracht-Tor stand Maurice Paske bereit: Mit seiner achten Parade hielt er die 32:31-Führung für die Hagener fest. Und damit am Ende auch den Sieg.

Schwache Anfangsphase der Hagener

Dass die Hagener beim Tabellenletzten Punkte mitnehmen würden, damit war nach der Anfangsphase nicht mehr zu rechnen. Bereits nach 15 Minuten lagen die Gäste mit 4:10 zurück, beim 4:11 (17.) sah sich Trainer Neff schon zu seiner zweiten Auszeit genötigt. Doch auch die deutliche Ansprache sollte seine Mannschaft nicht wachrütteln: Dank einer aggressiveren Abwehr, den besseren Lösungen im Angriff und einer guten Torhüterleistung dominierten die Hausherren die Partie in der Tectake Arena nach Belieben und zogen bis auf 15:5 (23.) davon.

Sein Team spielt sich in einen Rausch und er bejubelt das: Eintracht-Trainer Stefan Neff. Foto: Frank Scheuring / foto2press

Es schien, als hätte sich nach den ersten 25 Minuten ein Schalter bei der Eintracht, die neben den Langzeitverletzten auch auf Mats Grzesinski (Nasenbruch) und Valentin Spohn (krank) verzichten mussten, umgelegt. Hatten sie zuvor in der Abwehr keinen Zugriff, kämpften sie sich nun in die Partie zurück. „Normalerweise geht das nicht, dass man nach einem 15:5 die Partie noch dreht“, war Eintrachts Sportdirektor Michael Stock nach der schwachen Anfangsphase nicht überzeugt, dass die Hagener noch Punkte mitnehmen würden.

Doch mit einem aggressiveren Art, und vor allem einer Schnelligkeit in der Abwehr, kehrten die Volmestädter halbzeitübergreifend in die Partie zurück und sorgten vor allem mit einigen Steals und Tempogegenstößen dafür, dass der Abstand Tor für Tor weniger wurde, während sich bei Würzburg Nervosität breit machte.

Gaubatz erzielt den Ausgleich

Großen Anteil daran hatten Pierre Busch, der mit elf Treffern der beste Eintracht-Torschütze war, und auch Josip Jukic, der sieben Tore beisteuerte. Die Partie kippte immer mehr in Richtung der Hagener. Und als Jan-Lars Gaubatz bei einer Abwehraktion einen Pass abfing, blitzschnell umschaltete und im Gegenstoß den 23:23-Ausgleichstreffer (45.) erzielte und Jukic im Anschluss die erste Führung seit dem 1:0 (2.) verwandelte, wurde auch den 347 Zuschauern in Würzburg bewusst, dass die famose Aufholjagd von Erfolg gekrönt sein könnte. Eine spannende Schlussphase entwickelte sich, in der die Hagener immer ein wenig die Nase vorn hatten – bis Paskes Parade 38 Sekunden vor dem Ende alles besiegelte.

„Über die ersten 25 Minuten müssen wir reden, das geht so nicht“, sagte Sportdirektor Stock, der aber nicht die guten Seiten des Spiels missachten wollte: „Wir müssen auch über die restlichen 35 Minuten reden, wo die Mannschaft gekämpft hat. Die rein kämpferische Einstellung war überragend.“

Dass das Comeback der Hagener ein kleines Handball-Wunder war, merkte man Michael Stock an, der freudig sagte:„Es gibt Dinge im Handball, die hat man dann auch noch nicht erlebt. Heute war der Handballgott scheinbar doch ein Hagener.“

+++ Statistik +++

Wölfe Würzburg: Maier (9 Paraden), Wieser; Böhm, Karle (3), Neagu (3), Schmidt (6/4), Kaufmann (7), Dürr (4), Hack, Geis, Beran, Rose (5), Seidler (3), Keidel, Merk.

Eintracht Hagen: Paske (8 Paraden), Umejiego; Bürgin, Norouzi (1), Pröhl (1), Schmidt (1), Renninger, Voss-Fels, Vorlicek (5), Gaubatz (3), Stefan (3), Dragunski, Jukic (8), Busch (11/3).

Zuschauer: 347.

