Corona-Auflagen: Dürfen Hagens Sportler auswärts spielen?

Wer aus Hagen kommend in einer anderen Stadt übernachten will, muss einen negativen Coronatest vorlegen können.

Hagen. Hagen ist wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz aktuell Risikogebiet. Dürfen Sportler dennoch Auswärtsspiele bestreiten? Wir haben nachgefragt.

Die neuen, strengeren Coronaauflagen in Hagen haben bei der einen oder anderen Sportmannschaft zu Verwirrung geführt. Unsere Redaktion erreichten am Donnerstag viele Anfragen von Trainern und Funktionären, die sich unsicher sind, ob sie nun Auswärtsspiele in anderen Städten bzw. Kreisen antreten dürfen. Schließlich sei Hagen aufgrund der aktuell hohen Sieben-Tages-Inzidenz ein Risikogebiet .

Wer übernachtet, muss einen negativen Test vorlegen

Das stimmt. Aber dennoch dürfen Sportmannschaften auswärts wie daheim ihrem Spielbetrieb nachgehen, und sie müssen auch keine negativen Coronatests vorlegen.

Das bestätigte auch Karsten-Thilo Raab, Leiter des Servicezentrums Sport der Stadt Hagen, auf unsere Anfrage. Schließlich, so Raab, dürften Berufspendler ja auch weiterhin in andere Städten pendeln bzw. dort arbeiten.

Nur wenn Sportler in einer anderen Stadt übernachten, müssen sie den Nachweis erbringen, nicht mit Covid-19 infiziert zu sein. Der Test darf indes nicht älter als 48 Stunden sein.