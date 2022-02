Corona bremst den TuS Volmetal weiter aus

Hagen. 14 Coronafälle bremsen den Handball-Drittligist TuS Volmetal aus. So geht es der Mannschaft von Trainer Marc Rode inzwischen.

Hart getroffen hat es Handball-DrittligistTuS Volmetal nach der bitteren 23:31-Niederlage bei ESG Gensungen/Felsberg. Gleich 14 positive Fälle kristallisierten sich wenige Tage nach dem Auswärtsspiel heraus. „Es sind alle geboostert. Soweit geht es den Betroffenen wieder gut, alles ist auf einem gutem Weg“, berichtet Pressesprecher Thomas Lichtenberg über den Gesundheitszustand. Doch wie konnte sich das Virus in der Mannschaft so rasant ausbreiten? Schon vor dem Spiel in Felsberg gab es einen positiven Coronafall im Umfeld der Mannschaft. Aufgrund dessen stand man bereits im Austausch mit dem Gegner, das Spiel möglicherweise zu verlegen.

Da die ESG allerdings selbst zwei positive Fälle in den eigenen Reihen hatte, einigten sich beide Parteien auf die Spieldurchführung. Erst nach sechs positiven Tests kann laut Verband ein Anspruch auf Spielverlegung erhoben werden. Rund 200 Kilometer fuhr die Mannschaft mit dem Bus zum Auswärtsspiel hin und zurück. Bereits am Sonntag nach der Partie wies ein Spieler ein positives Testergebnis auf. „Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass einer bei Mannschaftssport in der Halle etwas mitbringt. Mehr als boostern und täglich testen konnten wir nicht machen“, betont Lichtenberg, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden.

Zwei Heimspiele abgesagt

Gleich zwei Heimspiele des TuS Volmetal mussten nun abgesagt werden. Sowohl der Termin vom vergangenen Samstag gegen TuSEM Essen II als auch die Partie gegen den Longericher SC Köln, welche Mittwoch Abend hätte stattfinden sollen, müssen verschoben werden. Neue Daten für die Nachholspiele stehen noch nicht fest. Eine vollständige Annullierung der beiden Partien hält Lichtenberg, gerade aufgrund der Tabellensituation, für unwahrscheinlich: „Bisher war die Marschrichtung des Verbandes immer alles durchzuziehen. Vor allem das Spiel gegen Essen II sollte auf jeden Fall stattfinden, da von dem Spiel abhängt, wer in welcher Gruppe spielt.“

Mit sechs Punkten stehen die Volmestädter derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und befinden sich damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem das Spiel gegen Mitkonkurrent Essen, der mit einem Zähler mehr genau vor den „Talern“ steht ist besonders wichtig. Anfang nächster Woche soll mit individuellem Training langsam gestartet werden.

Vier Spiele noch in der Hauptrunde

„Die vielen Tage Pause werfen uns natürlich erst einmal zurück. Man ist aus dem Rhythmus raus und muss sich erst einmal wieder finden“, so Lichtenberg. Einen Nachteil in Bezug auf den Abstiegskampf möchte der Pressesprecher aber nicht ausmachen: „In der Abstiegsrunde werden die Karten neu gemischt. Ich würde behaupten, dass die Mannschaft bis dahin ihr Leistungsvermögen wieder hat und dann wird man sehen, wie stark die anderen Teams sind.“ Vier Spiele stehen für den TuS in der Hauptrunde noch aus. Am 5. März soll das Comeback des Teams von Trainer Marc Rode erfolgen, wenn man den Tabellenzweiten HSG Krefeld beim ersten Heimspiel in der Krollmann-Arena empfängt.

