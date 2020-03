Es sollte ein besonderes Jahr werden für den Herdecker TV. Seinen 100. Geburtstag feiert der am Herdecker Viadukt beheimatete Tennisverein, die Mitgliederzahl hat sich auf aktuell 165 erhöht, sportliche Aufstiege winken. Besonders ist das Jahr 2020 für den HTV auch, indes wie für alle anderen aus einen anderem Grund. Wann auf der Anlage der Schläger geschwungen werden kann, ist angesichts der Corona-Pandemie völlig unklar, auch wenn die Freiplätze mittlerweile vorbereitet sind. Und die für den 2. Mai geplante Jubiläums-Feier ist auf noch unbekannten Termin verschoben. „Gefeiert werden soll aber auf jeden Fall“, versichert HTV-Medienwart Philip Spannagel, „vielleicht im Herbst. Oder wir feiern den 101. Geburtstag, wenn die 100 Jahre rum sind.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Winterrunde: Vier Tennisteams aus Herdecke und Wetter sind… In Sachen Aufstiegsregelung für die noch ausstehenden Spiele der abgebrochenen Winterrunde 2019/20 auf Bezirks- und Kreisebene hat der Westfälische Tennis-Verband folgende Regelung getroffen: Um keiner Mannschaft große Nachteile entstehen zu lassen, legt der WTV die aktuellen Tabellen zugrunde. Alle Teams, die zu diesem Zeitpunkt sicher aufgestiegen sind, werden selbstverständlich aufsteigen. Alle Mannschaften, die theoretisch noch hätten aufsteigen können, werden angeschrieben, ob sie aufsteigen möchten. Dies wird zur Folge haben, dass es 2020/21 in manchen Ligen größere oder mehrere Gruppen geben wird, als durch die Ligenreform 2020 geplant. In der Region betroffen sind die Herren 30 des Herdecker TV, die als Südwestfalenliga-Vierter in die Vebandsliga aufsteigen können. Bezirksliga-Herren 40 des Herdecker TC, Südwestfalenliga Damen 40 des TuS Ende, Bezirksklassen-Damen des Herdecker TV und Kreisliga-Herren des TC Volmarstein sind Meiser und steigen auf

Als sich die HTV-Vereinsmitglieder – etwa 30 kamen - am 12. März zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim trafen, wurde noch viel über die Feier zum Jubiläum gesprochen. Tennis-Spiele, ein Programm für Kinder und abends eine Party mit DJ im Klubheim waren am 2. Mai – der 1. Mai 1920 gilt als Gründungsdatum – geplant. „Dann hat direkt das Thema Corona-Virus an Fahrt aufgenommen“, denkt Spannagel zurück, die Planungen hatten sich schnell erledigt, die Absage des ersten Termins folgte. Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben, versichert der HTV-Sprecher : „Die Planung läuft weiter auf Hochtouren, um das Jubiläum angemessen und unbeschwert zu feiern nach der Corona-Zeit, wenn das normale Leben wieder begonnen hat.“

Spiele frühestens ab 8. Juni

Die Mitglieder hoffen, wieder schnell zum Tennissport zurückkehren zu können, die Voraussetzungen für die Freiplatz-Saison wären geschaffen. „Die Plätze sind gemacht, das hatten wir nie infrage gestellt“, sagt Spannagel: „Ich glaube aber nicht, dass wir noch im April die Plätze wieder aufmachen können.“ Ursprünglich war die Saisoneröffnung für den 26. April terminiert, doch angesichts der Corona-Pandemie finden im deutschen Tennis bis zum 7. Juni weder Mannschaftsspiele noch Turniere statt. Das Präsidium des Westfälischen Tennis-Verbands ist in Zusammenarbeit mit seinen Bezirksvorständen bemüht, kurzfristig einen Alternativplan für den Mannschaftsspielbetrieb im Sommer zu erstellen. „Tennis ist ja, wenn man so will, eine Corona-freundliche Sportart, man kommt sich nicht so nahe“, sagt Spannagel, räumt aber auch ein: „Es gibt gerade viel wichtigere Themen als zu debattieren, wann die Tennissaison wieder losgeht.“

Wenn dann noch in diesem Sommer gespielt werden kann, tut das klassenhöchste Team des Vereins dies mit hohen Zielen. „Wir haben klare Ambitionen“, sagt Spannagel als Mannschaftsführer der Herren 30 in der Südwestfalenliga: „Wenn wir antreten können, wollen wir um den Aufstieg in die Verbandsliga mitspielen.“ In der Winterhallenrunde hat das Herdecker Team, das seit fast zehn Jahren in ähnlicher Konstellation zusammenspielt und erstmals in der Altersklasse Herren 30 antrat, bereits in der Spitzengruppe der Südwestfalenliga mitgespielt und drei Siege bei nur einer Niederlage eingefahren, als die Saison vorzeitig abgebrochen wurde. In der Folge beschloss der Ausschuss für Wettkampfsport Erwachsene im Westfälischen Tennis-Verband, dass die aktuellen Tabellen gewertet werden und alle Mannschaften, die theoretisch noch hätten aufsteigen können, dies auch tun können, wenn sie wollen. Kontaktiert wurde der Herdecker TV deshalb vom WTV noch nicht, aber Spannagel meint: „Bei uns haben einige Spieler gesagt: Wenn wir die Chance bekommen, warum nicht.“

Janis Müller (Mitte, hier beim TC Volmarstein) ist neuer Vereinstrainer des Herdecker TV. Foto: TC Volmarstein

Janis Müller neuer Vereinstrainer

Medienwart Spannagel und andere Mitglieder des vom 1. Vorsitzenden Heinz Rohleder geführten HTV-Vorstand wurden bei der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt. Neu am Viadukt ist hingegen ist der Vereinstrainer. In dieser Position folgt auf den Hagener Zweitliga-Profi Jordi Walder nun Janis Müller (24), ausgebildeter Tennistrainer und Vorsitzender des TC Volmarstein. „Wir haben jemanden gesucht, der aus der Region kommt, weil wir mehr Kontinuität auf der Trainerposition haben wollen“, erklärt Spannagel den Wechsel, „er ist ja Bezugsperson für unsere Kinder.“ Wann Janis Müller, der seit Herbst auch Vereinstrainer beim Herdecker TC ist, indes beim HTV seine Arbeit auf dem Platz aufnehmen kann, ist noch völlig ungewiss.