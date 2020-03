Coronavirus: Fußball-Spielbetrieb bis Ostern ausgesetzt

Der Ball ruht am Wochenende auf allen Plätzen – zumindest im Spielbetrieb. Dies gibt der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen am Freitagvormittag bekannt.

Hagen/Kaiserau. Nun reagiert auch der Amateurfußball auf die zunehmende Verbreitung des Coronavirus. Der Spielbetrieb in Hagen ruht bis auf Weiteres.

Im Fußballverband Westfalen ruht vorerst der Spielbetrieb - und damit auch in Hagen. Der Fußball- und Leichtathletikverband in Kaiserau hat entschieden, den gesamten Punktspielbetrieb im Fußball im Jugend- und Seniorenbereich wegen der Ausbreitung des Coronavirus mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Bis zum 19. April

Diese Regelung betrifft sämtliche Meisterschafts- und Pokalspiele und gilt bis Sonntag, 19. April. Damit reagiert der Verband auf die jüngste Entwicklung rund um das Thema Coronavirus. Bereits am Donnerstag hatten die Landesverbände in Hessen und Schleswig-Holstein den Punktspielbetrieb ausgesetzt.

Im Männerfußball in Westfalen betrifft diese Maßnahme alle Partien in der Oberliga, den Westfalen-, Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie in den Kreispokal-Wettbewerben. Im Frauenfußball werden sämtliche Partien der Verbands-, Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie der Kreispokal-Wettbewerbe abgesetzt. Auch im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr wird in den Kreisligen A bis D der Spielbetrieb pausiert. Voraussichtlich bis Ende April.