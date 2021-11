Crossmeisterschaften in Breckerfeld: Das kommt auf Läufer zu

Breckerfeld. Die westfälischen Crossmeisterschaften sind das sportliche Highlight dieses Jahres in Breckerfeld. Alle wichtigen Infos zur Laufveranstaltung.

Auf der Zielgeraden des Jahres 2021 wird heimischen Läuferinnen und Läufern doch noch einiges geboten. Zumindest denen, die ihre Strecke etwas herausfordernder mögen: Nachdem der Hagener Drei-Türme-Trailrun erfolgreich über die Bühne ging, stehen am kommenden Samstag, 13. November, die westfälischen Crossmeisterschaften in Breckerfeld an. Für die Hansestadt ist es das sportliche Highlight des Jahres.

Was die Crossmeisterschaften auszeichnet

Die Strecke der westfälischen Crossmeisterschaften an der Wahnscheiderstraße in Breckerfeld wird aufgrund des wechselnden Höhenprofils und des unterschiedlichen Streckenbelags von allen Läuferinnen und Läufern sehr viel Kondition und Koordination abverlangen. „Der Parcours ist recht anspruchsvoll. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit ist er jedoch durchgängig mit Spikes zu belaufen“, betont FLVW-Wettkampfwartin Melanie Neitzel.

Legt man die Teilnehmerzahlen der Titelkämpfe 2019 in Hamm zugrunde, dann könnten an diesem Wochenende zirka 500 Läuferinnen und Läufer in Breckerfeld an den Start gehen.

Teilnehmer haben die Wahl

Neu ist, dass die Frauen analog zu den Männern zwischen einer Mittel- und einer Langstrecke wählen können. In Breckerfeld können die Frauen somit über 4,9 und 10 Kilometer starten. Neu ist auch, dass die Senioren in den Klassen M40 bis M80 analog zum DLV und zu den deutschen Crossmeisterschaften im Gegensatz zu den Vorjahren über eine längere Strecke laufen. In Breckerfeld sind es 7,96 Kilometer.

Für die Klassen M12 und M13 werden Rahmenwettbewerbe angeboten. Die Streckenlänge beträgt jeweils 2,2 Kilometer. Der erste Startschuss fällt um 11 Uhr. Die Hauptklassen der Männer und Frauen gehen ab 13.45 Uhr an den Start.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist für Besucher frei. Es gilt die 3G-Regelung.

