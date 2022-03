Darum geht BBA Hagen gegen die ETB Miners die Puste aus

Essen. Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden sind zu viel für die BBA Hagen. Das Team von Kosta Filippou unterliegt gegen die ETB Miners mit 76:100

Zwei Spiele binnen 48 Stunden. Dass das Programm für die Erstregionalliga-Basketballer derBBA Hagen hart werden sollte, war schon vor dem Spieltag klar, doch die Mannschaft von Trainer Kosta Filippou hatte ein klares Ziel vor Augen: „Mit zwei Siegen wären wir im Kampf um die Playoff-Plätze mittendrin statt nur dabei gewesen“, sagte der Coach.

Doch nach dem knappen und kräftezehrenden 98:96-Sieg gegen die Hertener Löwen stellte sich die große Frage, wie viel Energie die Hagener noch für das Auswärtsduell bei den ETB Miners in Essen übrig haben würden. Gab es noch Kraftreserven? „Schon beim Aufwärmen sah es alles andere als rund aus“, musste Filippou zugeben, dass vor allem seine älteren Leistungsträger nicht in Bestform waren, „man merkte ihnen einfach noch an, dass sie das Spiel noch in den Knochen hatten.“ Die Frage, ob die Kraft reichen würde, mussten die Hagener Basketballer am Ende mit „Nein“ beantworten. Gegen die Essener unterlag das Filippou-Team mit 76:100 (39:48).

Die Hausherren starteten hingegen frisch in das Duell und waren den Hagenern nicht nur körperlich überlegen, sondern hatten auch mehr Kraft und die frischeren Beine.

Kein Vorwurf an das Team

Aufgeben wollte die BBA aber auch nicht. „Wir haben irgendwie versucht im Spiel zu bleiben, auch wenn die ETB Miners deutlich frischer waren“, kann Filippou seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Auch beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen bewies die BBA Kampfgeist und Moral. Zu Beginn hielt das Filippou-Team noch gut mit, aber immer wenn es so aussah, als würden Vytautas Nedzinskas und Co. ins Spiel finden, wussten die Essener zu antworten. Besonders Routinier Patrick Carney machte es den Gästen schwer und versenkte sieben seiner elf Dreier. „Immer wenn wir das Gefühl hatten wieder reinzukommen, war er wieder da mit dem nächsten Dreier“, zollte Filippou Respekt.

BBA-Aufbauspieler Sören Fritze signalisierte hingegen schon nach dem ersten Viertel, dass er nicht mehr weitermachen könne – der Rücken schmerzte. Und auch Leistungsträger Nedzinskas, gegen die Hertener Löwen mit 33 Punkten noch Topscorer der Partie, musste sich durchkämpfen. „Er war nach der Halbzeit eigentlich schon fertig, aber dann hat er noch einmal die Zähne zusammengebissen“, lobt Filippou seinen Spieler.

In der Endphase geht der BBA die Puste aus

Doch auch in der Endphase konnte die BBA, anders als noch im Spiel gegen Herten, die Partie nicht mehr an sich reißen. „Wir müssen uns damit abfinden, dass an dem Tag einfach nicht genug Kraft da war“, richtete Filippou den Blick lieber direkt wieder nach vorn.

Denn für die Hagener geht es weiter im Kampf um die Playoff-Plätze, mit einem Sieg wäre der Tabellenelfte noch näher an das Geschehen herangerückt. „Vielleicht holen wir ja den Überraschungssieg in Herford – oder wir müssen halt alle anderen Spiele gewinnen“, blickt Kosta Filippou auf die anstehende Partie beim Tabellenführer (Samstag, 19.30 Uhr).

BBA: Philipp (2), Wegmann (2), Opitz (18), Fritze (5), Spitale (1), Nedzinskas (12), Gebehenne (4), Jawish (9), Zahariev (20), Krichevski (3), Gimbel.

