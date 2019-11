Darum ist der FC Herdecke-Ende so erfolgreich

Seit dem Amtsantritt von Trainer Frank Henes und Uwe Hölterhoff in der Funktion des Sportlichen Leiters zur Saison 2015/16 gehörte der FC Herdecke-Ende immer zu den Titelkandidaten in der Kreisliga A2. In der Endabrechnung reichte es dann aber trotz meist starker Rückrunden nie zum ganz großen Wurf, weil in der Hinserie oft zu viele Punkte liegengelassen wurden.

Vor dieser Saison gab es dann am Kalkheck den großen Umbruch, so haben Rafael Agacinski den Verein verlassen, einzige Neuzugänge sind dazu gekommen. Es deutete Anfang August nichts darauf hin, dass der FC die beste Hinrunde der letzten fünf Jahre spielen würde. Nach mäßigen Vorbereitungsspielen und einer für Ender Verhältnissen schwachen Ruhrtalmeisterschaft stand zu Saisonbeginn am 20. August an einem Dienstagabend gleich das erste schwere Auswärtsspiel beim SCO auf dem Programm.

Überragende Torwartleistung

Durch den ersten Saisontreffer von Neuzugang Bryan Schmidt und einer überragenden Torwartleistung von Johannes Kost, der aus einem starken Kollektiv herausragte, wurden die ersten Punkte eingefahren. Es folgte der 2:1-Heimsieg gegen den Mitfavoriten TSG Sprockhövel II und auch auf dem ungewohnten Naturrasen in Rüggeberg wurde mit 2:1 gewonnen.

Bis dahin hatte Bryan Schmidt sämtliche Ender Treffer erzielt und somit maßgeblichen Anteil am Erfolg. Doch dann, am 8. September, empfing der FC den TuS Hasslinghausen am Kalkheck. Auch dieses Spiel konnte der FC dank der Treffer von Schmidt und Marvin Kleinau in der Schlussminute knapp für sich entscheiden, im Nachgang wurde Schmidt dann aber nach „Videobeweis“ und Spruchkammersitzung für acht Pflichtspiele gesperrt.

FC schockt den nächsten Gegner

Frank Henes, Trainer des FC Herdecke-Ende. Hier mit Maurice Kleinau, der nach einer Operation schon länger und bis zum Saisonende ausfällt. Foto: ka

Gleich das folgende Spiel wurde gegen den TuS Ennepetal II mit 3:2 verloren und es sah so aus, als ob es jetzt bergab gehen würde, doch nach dem 2:1 Derbysieg gegen die TSG Herdecke folgten vier weitere Siege. Am 11. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Frank Henes das 2:2 gegen den SuS Volmarstein nach einem 0:2- Rückstand. Beim Auswärtsspiel bei der Reserve des FSV Gevelsberg durfte Schmidt dann endlich wieder mitwirken und nach nur acht Minuten hatte er den Führungstreffer für seine Farben erzielt.

Letztendlich gewann der FC deutlich mit 5:1 und schockte damit wohl den vermeintlich nächsten Gegner, der trat eine Woche später wegen Personalmangel erst gar nicht an und so wurde das Spiel mit 2:0 für Ende gewertet. In Ararat Gevelsberg wurde deutlich mit 4:1 gewonnen, am letzten Wochenende folgte der glückliche 2:1 Sieg gegen Linderhausen in der Schlussminute durch den Treffer von Neuzugang David Wawrzynczok. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den TuS Ennepetal II bestreitet der FC jetzt die letzten beiden Spiele im Jahr 2019 und steht somit schon jetzt als Wintermeister fest.

Kompliment an die Mannschaft

„Wir sind mit der Hinrunde mehr als zufrieden“, sagt Trainer Frank Henes. „Mit Chris Ribjitzki und Rafael Agacinski sind uns vor der Saison unsere beiden Torjäger (zusammen 44 Tore) weggebrochen, das haben wir aber letztendlich doch gut aufgefangen. Alle Neuzugänge passen menschlich top zu uns und mit ihnen haben wir uns auch sportlich verbessert. Es ist im Laufe der Zeit ein richtiger Teamgeist entstanden“, berichtet Henes voller Stolz und ergänzt: „Kompliment an die Mannschaft, wie sie die großen Personalprobleme im Laufe der Saison weggesteckt hat, jetzt heißt es aber dranbleiben, sich nicht ausruhen und weiter Gas geben.“

Teilen möchte Henes den bisherigen Erfolg aber nicht nur mit der Mannschaft: „Mein Dank geht da auch an Michael Dziamski und Christian Metz, die mich rund um die Mannschaft tatkräftig unterstützen und natürlich auch an Uwe“, sagt Henes. Damit meint er seinen langjährigen Weggefährten und Sportlichen Leiter. „Das Umfeld hier in Ende passt einfach“, betont Henes. Am 1. Dezember ist der Tabellenführer auf dem Böllberg in Esborn zu Gast, eine Woche später kommt der SC Obersprockhövel II mit Top-Torjäger Alexander Valdix zum Kalkheck und will sich für die knappe Auftaktniederlage revanchieren.