Das hält Michael Erzen vom möglichen Derby gegen Hagen 11

Hagen. Michael Erzen, Trainer des SV Hohenlimburg 10, freut sich zwar über ein mögliches Derby. Hat aber auch starke Bedenken zu äußern.

Die Zeichen stehen gut für die Fußballer von Hagen 11. Aller Voraussicht nach entscheidet sich am kommenden Dienstag, ob das Team von Trainer Stefan Mroß in der nächsten Saison in der Westfalenliga an den Start gehen kann. Damit würde es erstmals seit langem wieder zu einem Stadtderby auf Westfalenebene kommen. Doch freut sich der SV Hohenlimburg in Person von Trainer Michael Erzen schon auf die Partien? Wir haben nachgefragt.

1 Michael Erzen, hätten Sie noch damit gerechnet, dass es in der kommenden Saison ein Stadtderby für Sie geben könnte?

Tatsächlich nicht. Ich dachte, das ganze Thema wäre jetzt schon durch und mit Borussia Dröschede würde der einzige Aufsteiger in unsere Fußball-Westfalenliga feststehen.

2 Aber traurig sind Sie nicht um das zusätzliche Derby, oder?

Das nicht. Aber ich finde, so geht es halt nicht. Ich muss schon sagen, dass ich es besser gefunden hätte, wenn es ein Entscheidungsspiel gegeben hätte. Natürlich freut es mich für Hagen 11 und ein weiteres Derby ist immer gut. Aber was sollen die anderen Zweitplatzierten denken? Die müssen sich doch auch ein wenig veräppelt vorkommen. Wenn man sagt, dass der Zweitplatzierte aufsteigt, dann muss es ausgespielt werden. Oder es geht halt nicht. Aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung.

3 Sie sprachen es schon an: In der kommenden Saison kommt es zu einigen Derbys für Ihre Mannschaft.

Ja, mit Iserlohn, Dröschede und voraussichtlich ja auch Hagen 11, haben wir einige spannende Partien dabei, auf die wir uns freuen können. Und das ist ja auch für Zuschauer attraktiv. Ich bin mir sicher, dass gerade zu diesen Spielen viele an den Platz kommen werden.

4 Auch für die Spieler ist ein Derby ja immer eine Attraktion.

Auf jeden Fall. Zumal es ja in Hagen auch so ist, dass sich die Spieler untereinander kennen. So ein Derby bringt noch einmal eine ganz neue Brisanz und ich freue mich auch darauf, mit meinen Jungs gegen Hagen 11 anzutreten. Das werden gute Partien, da bin ich mir sicher.

5 Wird denn schon wieder gemeinsam trainiert?

Mit Fußball spielen hat das nichts zu tun im Moment. Wir trainieren einmal die Woche, aber wirkliches Training ist es nicht. Mir war einfach wichtig, dass wir nochmal mit dem alten Team und den Spielern, die uns verlassen, zusammenkommen. Alles kann man über Whatsapp ja auch nicht klären, und es ist schöner, wenn man Augenkontakt haben kann. Ich hoffe, dass wir im Juli dann wieder richtig loslegen dürfen.

Mit Michael Erzen sprach Linda Sonnenberg