Das sind die Gewinner im Corona-Jahr: Ein Rückblick auf 2020

Hagen 2020 war kein einfaches Jahr, auch die heimischen Sportler bleiben nicht verschont. Ein Rückblick zeigt, dass nicht alles schlecht war.

Es war kein einfaches Jahr, auch nicht für die Hagener Sportler. Verschobene Spiele, Saisonabbrüche, lange Pausen und eine große Unsicherheit wann und wie es weitergehen kann. Doch neben allerlei Tiefen hat das Jahr auch positive Aspekte gehabt, die wir in unserem Jahresrückblick nicht unter den Tisch fallen lassen wollen.

Gerade in den Fußball-Ligen hatte der verfrühte Saisonabbruch für einige Vereine nicht unbedingt Nachteile. Beim SC Berchum/Garenfeld konnte sich nicht nur die erste Mannschaft über das Ticket für die Landesliga freuen. Auch in der Jugend stiegen zwei Teams auf. Sowohl die D-, als auch die C-Jugend schafften den Sprung in die Bezirksliga.

Gleich doppelt erfolgreich waren die Senioren-Mannschaften von Hellas Makedonikos, die nun in der Bezirks- und Kreisliga B an den Start gehen können. Und das passend zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Die große Feier muss allerdings noch warten. „Gegen eine krachende Aufstiegsfeier hätte gewiss niemand etwas einzuwenden“, hofft Trainer Christos Sampsonidis, dass diese vielleicht in 2021 nachgeholt werden kann.

SpVg. Hagen 11

Wohl keine Hagener Fußball-Mannschaft musste nach dem Saisonabbruch so sehr zittern wie die Spielvereinigung Hagen 1911. Als Spitzenreiter der Landesliga Staffel 2 fanden sich die Elfer nach Ermittlung des Quotienten auf einmal nur noch auf dem zweiten Rang wieder. „In meinen Augen ist das ein absoluter Skandal“, schimpfte Elfer-Trainer Stefan Mroß über die zwischenzeitliche Entscheidung, nur Borussia Dröschede den Einzug in die höhere Klasse zu gewähren.

Doch am Ende zeigte der Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen (FLVW) Gnade. Das Mroß-Team durfte den Aufstieg in die Westfalenliga feiern. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und so sehr es sich auch der gesamte Verein gewünscht hatte, so überraschend kam die plötzliche Wende dann doch: „Wir haben es uns natürlich seit Wochen gewünscht. Aber als morgens der Anruf kam, war ich dann doch perplex“, konnte Magnus Becker, erster Vorsitzender der Spielvereinigung, sein Glück kaum fassen. Nun fehlt nur noch die große Aufstiegsfeier, welche im vergangenen Sommer nicht stattfinden konnte.

TSV Fichte Hagen

Der Frauenfußball kann sich nicht durchsetzen? Davon ist beim TSV Fichte Hagen nichts zu spüren. Die Fußball-Damen um Trainer Klaus Leyendecker können sich über eine rege Trainingsbeteiligung freuen. Und der Fleiß wurde belohnt. Zum ersten Mal konnten die Fußballerinnen den Aufstieg in die Bezirksliga feiern und können sich künftig auf Derbys gegen die Westfalia-Damen freuen.

TSV Hagen 1860 – Faustball

Runter vom Platz in Halden, rein in das Vereinsleben des TSV Hagen 1860. So könnte das Motto der Bundesliga-Faustballer für 2021 lauten. Das alte Feld auf dem Gelände des TUS Halden-Herbeck wurde zurückgelassen, dafür steckten die Sportler einiges an Eigenleistung in ihre neue Faustball-Arena, die zum Jahresende schon zu einem großen Teil fertig gestellt ist. „Der Rasen liegt und hat nun Zeit anzuwachsen“, berichtete Mannschaftsführer Ole Schachtsiek von den Fortschritten. Zum Start der Feldsaison im Mai soll dann auch die Tribüne fertiggestellt sein. Vor neuer Kulisse können die Faustballer dann hoffentlich besonders gut aufspielen.

Westfalia Hagen

Das Jahr 2020 hat für die Sportfreunde von Westfalia Hagen die eine oder andere Überraschung parat gehabt. Nicht nur, dass sich die Bezirksliga-Damen von Trainer Martin Riesner im Kreispokal gut verkauft haben und hinter Landesligist SV Hohenlimburg 1910 den zweiten Platz belegten. Zum ersten Mal seit 2012 fand sich auch wieder eine Herren-Mannschaft zusammen. In der Kreisliga C hat sich das Team etabliert.

Und auch in die Jugend kam Bewegung. Gleich fünf Junioren-Mannschaften bekam Westfalia vom Polizei SV „geschenkt“. So hat sich bei dem Verein aus der Alexanderstraße einiges getan, für die Zukunft sieht er sich nun gut aufgestellt. Und ein wichtiges Projekt ist auch noch ins Rollen gekommen: Nach jahrelangem Warten ist der Spatenstich für das Projekt „Kunstrasenplatz“ noch kurz vor dem Jahresende gefallen. Nach den Plätzen in Dahl und Helfe soll nun auch das Feld an der Alexanderstraße mit neuem Grün versehen werden. Bis Mai sollen die Arbeiten beendet sein.

VfL Eintracht Hagen II

Aufstieg dank einer Wildcard? Damit hätten die Handballer des VfL Eintracht Hagen II vor der Saison wohl nicht gerechnet. Da sich das Team von Trainer Pavel Prokopec aber nun hinter dem souveränen Spitzenreiter TuS Bommern auf Rang zwei halten konnte und mit 39,5 Quotientenpunkten genau im Soll lag, ging es für die Eintrachtler in die Oberliga. Die Freude über den Aufstieg verblasste allerdings ein wenig mit Blick auf die künftigen Gegner.

Denn das Prokopec-Team war in die Ostwestfalen-Gruppe gerutscht und darf sich damit auf weite Anreisen „freuen“. Allzu intensiv möchte sich Eintracht-Co-Trainer Sebastian Schneider gar nicht mit der Einteilung befassen: „Als Aufsteiger ist es uns eigentlich egal. Die Oberliga ist für uns ein spannendes Abenteuer, auf das wir uns sehr freuen.“ Dabei sind aus seiner Sicht nicht nur die längeren Fahrten ein Minuspunkt: „Ich glaube schon, dass wir nun in der stärkeren Gruppe gelandet sind.“

Phoenix Hagen Juniors

Wie man es besonders spannend macht, wissen die Nachwuchs-Basketballer von Phoenix Hagen. Den erträumten Platz in den Playoffs hat sich das Team von Trainer Stanley Witt mit einer starken Rückrunde erkämpft. Mit dem Sieg über die Dresden Titans sicherten sich die Hagener den Gruppensieg. Und das, obwohl mit Daniel Zdravevski und Emil Loch gleich zwei Führungsspieler nicht zur Verfügung standen.

„Die Jungs haben gezeigt, dass sie auch ohne Führungsspieler in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, und das gibt uns ein richtig gutes Gefühl. Mit dem Einzug in die Playoffs haben wir unser Saisonziel ja bereits erreicht und schauen jetzt, wie weit die Reise noch geht“, freute sich Trainer Witt noch über die anstehenden Spiele. Doch diese fielen ebenfalls der coronabedingten Absage zum Opfer. Was bleibt, ist allerdings ein starker Auftritt der Nachwuchs-Basketballer.