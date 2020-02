Hagen. Ob gegen Oberligisten, oder klassengleiche Teams, die Hagener Fußball-Mannschaften waren am Wochenende. Wir haben die Ergebnisse im Überblick.

Das sind die Testspiel-Ergebnisse der Hagener Fußballer

Während die Fußballer des SV Hohenlimburg schon am kommenden Wochenende wieder in das Meisterschaftsrennen der Westfalenliga einsteigen, starten die unterklassigen Teams erst in zwei Wochen wieder mit dem Ligabetrieb.

An diesem Wochenende standen deshalb noch einmal Testspiele auf dem Programm. Sowohl die SV-Spieler, als auch Landesligist SpVg. Hagen 11 versuchten sich gegen Oberligisten zu behaupten. Die Ergebnisse der heimischen Mannschaften im Überblick:

FC Kray - SV Hohenlimburg 6:2 (2:2) . Vincenzo Porrello (30., 40.)

TSG Sprockhövel - Hagen 11 4:2 (2:1) . Fabio Hengesbach (36.), Kevin Ropiak (66.)

Ennepetal II - BW Haspe 4:4 (2:3).

Marcel Marino (21.), Michael Huwald (36., 42.), Benjamin Riuz Jurado (85.),

SW Breckerfeld - RSV Meinerzhagen II 3:2 (1:2). Florian Hesterberg (18.), Murat Sertkaya (50.)

TuS Esborn - SC Berchum/Garenfeld 2:4 (1:1). Alexander Rüster (17.), Marvin Roggenkamp (51.), Nicolas Külpmann (52.), Christian Schilling (85.)

Fichte Hagen - Kirchhörder SC II 2:2 (1:1). Nico Möhrke (26.), Marius Jakobs (72.).

Concordia Hagen - ASSV Letmathe 3:3 (0:1). Martin Höller (62.), Benjamin Rüster (85., 90.).

VTS Iserlohn - Hasper SV 0:4 (0:0). Engin Kirkgöz (52., 55.), Erkan Erdem (58.), Mohamed Diaoune (80.)

BW Vorhalle - Polonia Hagen 1:1 (0:1). Polonia: Maik Choinowski (22.), Vorhalle: Mikail Akinci (47.).

MSV Iserlohn - Al Seddiq 2:2 (2:0). Mohamed Fofana (55., 70.)

SUS Volmarstein - SG Vorhalle 2:0 (0:0).

TSV Dahl - Hagen 1911 II 0:3 (0:2). Faton Rrusta (26.), Marc Klein (40.), Ion-Alin Nica (90.)

Westhofen II - FC Iliria Hagen 0:3 (0:1). Nuhi Shala (39.), Avni Berisaa (76., 79.).

SV Hohenlimburg II - SG Hemer II 4:4.