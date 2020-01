Das sind die Winter-Wechsel in der Hagener Bezirksliga

In zwei Wochen stehen für die heimischen Fußballer am 18. Spieltag in der Bezirksliga die ersten Pflichtspiele des Jahres 2020 auf dem Programm. Während sich der Tabellenzweite SC Berchum/Garenfeld mitten im Aufstiegsrennen befindet, muss Schlusslicht SSV Hagen für das ersehnte Ziel Klassenerhalt einen großen Punkterückstand aufholen. Bis auf den TSK Hohenlimburg waren auf dem Transfermarkt alle Klubs tätig, die Anmeldefrist ist am 31. Januar abgelaufen. Die WP hat mit den Trainern gesprochen und gibt einen Überblick:

SC Berchum/Garenfeld

Neuzugänge: Florian Rüger (TSV Dahl), Lucas Schneider (FC Iserlohn), Imad Ljaljic (eigene 3. Mannschaft.

Abgänge: Georgios Ntontos (Hellas/Makedonikos Hagen)

Trainer: Fabian Kampmann, Co-Trainer Stefan Wustlich (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: Traditionell wenig Bewegung hat es im SC-Kader gegeben. Drei Punkte beträgt der aktuelle Rückstand auf Platz eins, weil der SC vor der Winterpause gegen Tabellenführer Lüdenscheid und den SC Hennen verlor. „Wir wollen das Meisterschaftsrennen so lange wie möglich offen gestalten und die Mannschaft gezielt weiterentwickeln“, formuliert Co-Trainer Stefan Wustlich die Ziele der Mannschaft.

Türkiyemspor Hagen

Neuzugänge: Ilyas Kurnaz (FC Wetter), Oguzhan Ulusoy (SV Hohenlimburg 10), Kemal Sentürk (SpVg Hagen 11), Dominik Pfannenschmidt (ETuS/DJK Schwerte), Marcel Jäger (Fichte Hagen)

Abgänge: Dominik Franz (Ziel unbekannt), Yannik Wiesner (Gevelsberg-Vogelsang), Hakan Aktas (Kiersper SC), Serkan Korkut, Mustafa Saygili, Kerem Ulusoy (alle SSV Hagen), Göksel Özdemir (SpVg Hagen 11 II), Sebastian Wiecek (Ziel unbekannt)

Trainer: Efraim Caliskan und Co-Trainer Mustafa Islah (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: Der Tabellenfünfte hat eine ordentliche Hinrunde gespielt, den Anschluss an die Spitze aber vorerst verloren. „Wir wollen oben dranbleiben und die Qualität im Vorgriff auf die neue Saison ausbauen“, berichtet Co-Trainer Mustafa Islah.

TSK Hohenlimburg

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine

Trainer: Niels von Pidoll und Jakob Weber (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: Der Aufsteiger hat eine gute Hinrunde gespielt und sich ein Zwölf-Punkte-Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. „Wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung mit vielen Verletzten. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt, dafür müssen wir gegen die Teams von unten punkten“, sagt Spielertrainer Niels von Pidoll.

FC Wetter

Neuzugänge: Kemal Özdemir, Erhan Duran (beide Blau-Weiß Voerde), Cedric Camer (aus Afrika), Frank Sona (Lüner SV), Ali Koubaa (Al Seddiq Hagen), Mounir Salami (TuS Hasslinghausen), Murad Derwish (ASSV Letmathe), Mercan Türkyilmaz (SSV Hagen)

Abgänge: Ilyas Kurnaz (Türkiyemspor Hagen), Vincent Ebert (FC Herdecke-Ende), Dragos Minciu (Blau-Weiß Haspe), Aness Ziane (Al Seddiq Hagen), Ali Khazraji (Ararat Gevelsberg), Camilla Wandji (Ziel unbekannt)

Trainer: Fadil und Semin Salkanovic (bleiben)

Zielsetzung Rückrunde: Viel Bewegung hat es im FC-Kader gegeben, obwohl die Verantwortlichen gerne mit dem Bestand weitergearbeitet hätten. „Die heutige Generation wird schnell ungeduldig. Wir wünschen allen Abgängen aber sportlich wie privat alles Gute“, sagt Coach Fadil Salkanovic. Das Trainingsklima am Harkortberg passt, der Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge soll in der Rückrunde möglichst noch vergrößert werden: „Wir wollen im gesicherten Mittelfeld landen“, erläutert Salkanovic das Ziel.

SSV Hagen

Neuzugänge: Ousmane Karissy (Fichte Hagen), Serkan Korkut, Mustafa Saygili, Kerem Ulusoy (alle Türkiyemspor Hagen), Jan Bednarczyk (Polonia Hagen), Cem Aktan (Hasper SV), Tugay Yavuz (Blau-Weiß Haspe), Enes Demir (SpVg Hagen 11), Ishak El Basraoui (reaktiviert), Abdul Turkmani (aus Sachsen)

Abgänge: Luan Tavares (Ziel unbekannt), Mercan Türkyilmaz (FC Wetter), Joel Tschoumy (Hasper SV)

Trainer: Dieter Iske (bleibt)

Zielsetzung Rückrunde: Nur vier Punkte sammelte der SSV in der Hinrunde, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon zwölf Punkte. Mit verstärktem Kader will der Höing-Klub nun noch einmal angreifen: „Wenn Verletzungen ausbleiben und wir die talentierten A-Jugendlichen weiter integriert bekommen, ist der Klassenerhalt das Ziel“, gibt sich Trainer Dieter Iske trotz der durchwachsenen Hinrunde kämpferisch.