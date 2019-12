Hagen. Wer hat am häufigsten in der ersten Hälfte der Fußball-Saison in Hagen gejubelt? Unser großer Überblick zeigt, wer Hagens Top-Torjäger sind.

Das sind Hagens beste Fußball-Torjäger

Ja wenn Florian Rüger in der 3. Fußball-Liga aktiv wäre und nicht bei Fußball-B-Kreisligist TSV Dahl. Oder Alina Geveler in der Frauen-Bundesliga statt bei Kreisligist SC Berchum/Garenfeld. Dann hätten Hagens Top-Torjäger und die erfolgreichste Torschützen mit ihrer Halbzeitbilanz eine Chance auf die neue „Torjägerkanone für alle“. So wird aber die vom Fachmagazin Kicker erstmals für alle deutschen Fußball-Spielklassen ausgelobte Preis am heimischen Kreis vorbeigehen. Der Blick auf die torhungrigsten Akteure auf den Plätzen in Hagen und Umgebung in der ersten Saisonhälfte lohnt dennoch:

Hagen 11 mit Trio vertreten

Tim Bodenröder (links) und Gaetano Manno von Hagen 11 sind ganz vorn in der Rangliste. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dass sich in den Hagener Top ten der Mannschaftserfolg wiederspiegelt, verwundert nicht. Die Offensive sei das Prunkstück der SpVg. Hagen 11, prognostizierte die WP vor dem Saisonstart, mit Rang zwei und dem Einzug ins Halbfinale des Westfalenpokals untermauerte der Landesliga-Aufsteiger das nachhaltig. „Wir sind in der glücklichen Lage, zwischen mehreren Optionen entscheiden zu müssen“, sagte Trainer Stefan Mroß vor dem Auftakt, 15 Spiele später haben die Elfer insgesamt 41 Tore erzielt. 30 davon entfallen auf ein starkes Trio mit Ex-Jugendnationalspieler Tim Bodenröder (12), dem ehemaligen Profi Gaetano Manno (10) und dem schon länger verletzten Niklas Wilke (8), alle drei sind in der Rangliste der überkreislichen Kicker vertreten.

Angeführt wird diese allerdings von Adem Sebetci von Bezirksligist Türkiyemspor Hagen mit 13 Toren, auch der von Oberligist Westfalia Rhynern zum SC Berchum/Garenfeld zurückgekehrte Nicolas Külpmann (12) ist prominent vertreten. Für Westfalenligist SV Hohenlimburg 10, wie die Elfer gut in die neue Liga gestartet, gilt das nicht. Die Stärke der Zehner liegt auch eher in der Defensive, zudem hat Topschütze Vincenzo Porrello (6) als einziger am nächsten Sonntag beim Rückrundenstart beim FC Brünninghausen noch eine Chance, sein Torkonto aufzubessern.

Nicolas Külpmann trifft zwölfmal für den SC Berchum/Garenfeld. Foto: Fabian Sommer

Höhere Ergebnisse sind in den Kreisligen an der Tagesordnung, so trafen auch nur zwei Kicker aus B- und C-Kreisliga 20 Mal und häufiger. Florian Rüger schoss seinen TSV Dahl mit 25 Toren in 16 Spielen - kein Hagener Fußballer traf häufiger - auf Tabellenplatz vier der Kreisliga B1, eine Klasse tiefer ist Jordanis Karapiperi (20) mit seinem FC Hellas/Makedonikos Hagen II an der Tabellenspitze. Für eine Chance beim bundesweiten Torjägerkanonen-Wettstreit reicht das für Rüger - aktuell auf Rang 147 in allen zehnthöchsten Klassen - nicht. Dort hätte am ehesten Alina Geveler vom Frauen-Kreisligist SC Berchum/Garenfeld Aussichten. Ihre 30 Treffer in nur acht Spielen sind nicht nur der absolute Hagener Topwert, die SC-Angreiferin ist damit auch von der nationalen Spitze in allen siebthöchsten Spielklassen nicht weit entfernt. Ganz vorn ist Linda Heinz (SG Hickengrund) aus dem Siegerland mit bisher schon 61 Treffern in zwölf Partien kaum einzuholen, besser als die Torquote der drittplatzierten Antonia Seligmann (SV Scharrel, 43 Tore in 12 Spielen) ist der Wert Gevelers (3,75) aber jetzt schon. Und bei den absoluten Toren ist der Sprung in die deutschlandweite Top ten für die Garenfelderin ganz nah.

Top ten überkreislich

1. Adem Sebetci (Türkiyemspor Hagen) 13

2. Tim Bodenröder (SpVg. Hagen 1911) 12

2. Nicolas Külpmann (SC Berchum/Garenfeld) 12

4. Gaetano Manno (SpVg. Hagen 1911) 10

4. Niels von Pidoll (TSK Hohenlimburg) 10

6. Dominik Franz (Türkiyemspor Hagen) 9

6. Marcel Grzondziel (SC Berchum/Garenfeld) 9

6. Ilyas Kurnaz (FC Wetter 10/30) 9

9. Niklas Wilke (SpVg. Hagen 1911) 8

9. Christian Deuerling (SC Berchum/Garenfeld) 8

9. Kasim Osmic (FC Wetter) 8

12. Leonardo Fazio (TSK Hohenlimburg) 7

12. Justin Tyler (FC Wetter) 7

14. Vincenzo Porrello (SV Hohenlimburg 1910) 6

Top ten Kreisligen

1. Florian Rüger (TSV Dahl) 25

2. Jordanis Karapiperi (FC. Hellas/Mak. Hagen II) 20

3. Marius Jakobs (TSV Fichte Hagen) 19

3. Murat Sertkaya (SpVg SW Breckerfeld) 19

3. Ibrahim Sahin (Hasper SV II) 19

3. Nejiyvan Brahim (FC Herdecke-Ende III) 19

7. Florian Hesterberg (SpVg SW Breckerfeld) 18

7. Joao Pedro Fazendeiro Lopes (FC Wetter II) 18

7. Emanuel Cabral Proenca (FC Wetter II) 18

10. Dominik Brauckhage (SG Blau-Weiß Vorhalle) 17

10. Marcel Knoblich (Hagen United) 17

12. Dragos Constantin Bencea (TSG Herdecke II) 16

13. Shkelzen Imeri (SG BW Haspe) 15

13. Simon-Haiduc Calin (SSV Hagen II) 15

13. Felix Pflichtenhöfer (Sportfreunde Haspe II) 15

Top ten Frauen

1. Alina Geveler (SC Berchum/Garenfeld) 30

2. Laura Vanessa Wolf (TSG Herdecke) 22

3. Pascale Kampczyk (SV Hohenlimburg 1910) 13

4. Jorina Sonnenschein (SV Hohenlimburg 1910 II) 12

4. Nina Fritsche-Kroll (TSV Fichte Hagen) 12

6. Diana Frericks (SC Berchum/Garenfeld) 11

6. Charline Springer (SC Berchum/Garenfeld) 11

8. Sarah Hampel (SF Westfalia Hagen) 8

8. Jacqueline Goncalves da Silva (SV Boele-Kabel) 8

10. Shari Olivia Kingreen (SpVg. Hagen 11) 7