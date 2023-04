Das war deutlich! Eintracht Hagen baut Erfolgsserie aus

Hagen. Im Nachholspiel der 2. Handball-Bundesliga siegt Eintracht Hagen gegen den HC Empor Rostock deutlich.

Knapp 540 Kilometer trennen die Heimspielstätte des HC Empor Rostock von der Krollmann Arena. Dennoch machten sich etwas mehr als ein Dutzend Anhänger auf den Weg, um ihre Mannschaft lautstark beim Nachholspiel gegen den VfL Eintracht Hagen zu unterstützen.

Doch nur in der Anfangsphase hatten die in neongelb gekleideten HC-Anhänger Grund zum Jubeln. Am Ende setzte sich die Eintracht deutlich mit 37:25 (19:14) gegen die Gäste aus dem Norden durch.

738 Zuschauer

Nicht nur auf der Landkarte, auch in der Tabelle liegt inzwischen Raum zwischen den Kontrahenten: Während sich die Hagener mit einem Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen Stück für Stück von der enttäuschenden Hinrunde erholen und in der Tabelle Boden gut machen, stehen die Rostocker auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am ungewohnten Dienstagabend verfolgten 783 Zuschauern das so wichtige Duell kam am Ischeland -- und sorgten für ordentlich Stimmung.

Nach einem guten Auftakt der Gäste (3:1/4.) erwachten die Hausherren zum Leben: Valentin Spohn stellte mit einem Tor zum 5:5 (9.) den ersten Ausgleich der Partie her. Und die Mannschaft von Trainer Stefan Neff drehte weiter auf: Mit einem 3:0-Lauf zogen die Hagener auf 8:5 (12.) davon. Und das obwohl Leistungsträger Pouya Norouzi ohne Tor in der ersten Halbzeit blieb. Dafür lieferte Valentin Spohn mit allein fünf Treffern im ersten Durchgang ein gutes Offensivspiel ab, während sich hinter einer starken Abwehrarbeit auch Torwart Maurice Paske beweisen konnte: In der ersten Halbzeit sorgte er mit acht Paraden für Verzweiflung bei den Rostockern.

Eintracht dominiert

Auf 16:8 (21.) setzten sich die Gastgeber ab und dominierten das Spielgeschehen nach Belieben. In der 29. Minute gönnte Eintracht-Trainer Stefan Neff seiner Mannschaft dann die erste Pause und bat zur Auszeit. Der komfortablen Halbzeitführung von 19:14 konnte das nichts mehr anhaben.

In der Saison 2020/21 durften beide Mannschaften nach einer erfolgreichen Aufstiegsrunde den Sprung in die zweite Bundesliga feiern. Doch am Dienstagabend war von einem Duell auf Augenhöhe nichts zu spüren: Während die Hagener aus allen Positionen zu treffen schienen und sich auf Maurice Paske verlassen durften, wirkte der Angriff der Hausherren ideenlos. Daran änderte sich auch nach der Halbzeitpause nichts mehr.

Als sich Pierre Busch wieder einmal über Rechtsaußen durchsetzte und mit dem 25:15 (39.) die erste Zehn-Tore-Führung herausspielte, nahm Empor-Coach Nicolaj Andersson die nächste Auszeit. Doch der HC-Trainer, der wild gestikulierend mehr Einsatz forderte, blickte in ratlose Gesichter, während seine Spieler mit hängenden Schultern im Kreis um ihn herumstanden. An eine Wende am Ischeland schienen auch die Gäste in Blau nicht wirklich glauben zu können. Mit Recht, wie sich zeigen sollte: Aus einem 20:15 (32.) machten die Hagener, in einem von wenigen Zeitstrafen geprägtem Spiel, scheinbar mühelos eine 30.15-Führung (45.).

Wichtiger Sieg

Und so waren es mit der Schlusssirene die Grün-Gelben, die über einen verdienten und so wichtigen Sieg im Nachholspiel feiern und sich dafür den lauten Applaus ihrer Anhänger abholen durften: Mit 37:25 schickte die Neff-Mannschaft die Rostocker auf den langen Heimweg.

Die Eintracht setzte damit ihre gelungene Heimserie fort: sechs der vergangenen sieben Partien vor heimischem Publikum konnten die Volmestädter für sich entscheiden und vergrößern damit den Abstand auf die Abstiegsränge immer weiter. Schon am Freitag wartet mit einer Auswärtspartie beim HC Motor Zaporizhzhia das nächste Duell auf die Mannschaft von Trainer Stefan Neff. Mit dem deutlichen Sieg im Rücken dürfte aber auch die kurze Trainingswoche die Eintracht nicht aufhalten.

++++++

Eintracht Hagen: Paske (15 Paraden), Grzesinski; Bürgin (1), Becker, Norouzi (2), Pröhl (2), Schmidt (3/2), Klein (2), Voss-Fels (2), Vorlicek, Spohn (7), Stüber (4), Stefan, Dragunski (2), Jukic (5), Busch (7).

Beste Torschützen Rostock: Schmidt (5/5), Lössner (4),

Zuschauer: 738.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke