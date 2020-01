Der FC Herdecke-Ende zeigt eine furiose Vorstellung

Der FC Herdecke-Ende hat sich am vergangenen Wochenende in beeindruckender Manier beim Fußballturnier im Sportzentrum Oberwengern für das Hagener Hallenmasters qualifiziert. Mit dem dritten Platz sicherte sich darüber hinaus der SuS Volmarstein das letzte Ticket für die Traditionsveranstaltung am kommenden Wochenende in der Hagener Krollmann-Arena am Ischeland.

Die Herdecker zeigten sich schon in der Vorrunde als das dominante Team des Turniers und schlug den SuS Volmarstein im Eröffnungsspiel mit 3:2.

Im nächsten Nachbarschaftsduell mit dem TuS Esborn ließ das Henes-Team ebenfalls nichts anbrennen und unterstrich seine Favoritenrolle deutlich. 10:1 hieß es am Ende für den FC. Der Ligakonkurrent der Herdecker vom Böllberg hatte über die gesamte Spieldauer von 15 Minuten keine Chance gegen das Kombinationsstarke Spiel der Henes-Mannschaft. Auch in den weiteren Gruppenspielen ließen die Ender keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen: 8:2 besiegte man Fortuna Hagen, danach folgte ein 5:1 gegen Iliria Hagen.

Alle Herdecker treffen doppelt

Besonders Endes Co-Trainer Michael Dziamski hatte an diesem Nachmittag alle Hände voll zu tun, denn der Übungsleiter der Herdecker listete alle Torschützen seiner Mannschaft auf. „Nach der Vorrunde haben sich alle unsere acht Feldspieler jeweils doppelt in die Torjägerliste eingetragen“, so Dziamski.

Der SuS Volmarstein legte im Gegensatz zum Ligakontrahenten aus Herdecke keine furiose Vorrunde aufs Parkett: Nach der Niederlage im Eröffnungsspiel trennte man sich im zweiten Spiel mit 3:3 von Iliria Hagen und konnte danach gegen den TuS Esborn und Fortuna Hagen jeweils knapp mit 2:1 gewinnen.

Ohne spielerisch zu überzeugen, zog die Mannschaft von Trainer Ralf Gütschow damit aber knapp mit 7 Punkten als Gruppenzweiter in das Halbfinale gegen den Hasper SV ein. In der Parallelgruppe zeigte der SC Wengern als gastgebender Verein eine starke Vorstellung und zog am Ende mit neun Punkten als Tabellenzweiter hinter dem Hasper SV ins Halbfinale ein.

Wetters Reserve kommt spät in Fahrt

Während der TuS Esborn als A-Ligist in der Gruppe A mit nur drei Punkten enttäuschte, konnte sich die Reserve des FC Wetter in der Gruppe B nach zwei Niederlagen zu Beginn wenigstens noch über einen deutlichen 7:0- Sieg über den RSV Selbecke freuen. Zum Abschluss gab es ein 2:2 gegen den späteren Finalisten Hasper SV.

„Wir sind mit Sicherheit keine Hallenmannschaft. Wichtig war mir in erster Linie, dass die Jungs Spaß hatten und wir ohne Verletzungen aus der Veranstaltung heraus gehen“, sagte FC-Trainer Marius Pownug zur Darbietung seiner Mannschaft.

Spannung in den Finalpartien

Die anschließenden Halbfinalspiele waren dann von deutlich mehr Spannung geprägt. Die Sieger der Partien standen für das Hallenmasters fest, die Verlier mussten sich im Anschluss im Spiel um Platz drei um das letzte Ticket für die Prestigeveranstaltung am Ischeland bewerben.

Das erste Halbfinale zwischen dem FC Herdecke-Ende und dem SC Wengern wurde zu einer echten Nervenschlacht. Nach früher 2:0-Führung des FC erzielte Wengern durch Maikel Schwab den Anschlusstreffer. Die Herdecker retteten die Führung aber nach hartem Kampf über die Schlusssirene.

Das zweite Halbfinale begann der Hasper SV furios und führte schnell mit 3:0. Der SuS gab sich nicht geschlagen, musste am Ende aber eine 2:4-Niederlage hinnehmen.

Im Spiel um Platz drei standen sich der SC Wengern und der SuS Volmarstein gegenüber. Der SuS erwischte einen Blitzstart und führte nach wenigen Minuten mit 4:0. Der SC gestaltete das Endergebnis durch Treffer von Waldemar Schlundt und Dennis Niggeloh dann aber noch erträglich. Mit dem Sieg sicherte sich der SuS das letzte Ticket zum Hallenmasters.