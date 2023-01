Der Hagener Basketball trauert um Ralf „Kees“ Kuhtz

Hagen. Traurige Nachricht: Ralf „Kees“ Kuhtz ist gestorben. Der Hagener Basketball verliert einen Ausnahmespieler und einen äußerst engagierten Trainer.

Das Jahr 2022 endete für den heimischen Basketball mit einer weiteren traurigen Nachricht: Ralf Kuhtz verstarb am Silvestertag im Alter von 62 Jahren.

Ralf Kuhtz, unter dem Spitznamen „Kees“ bekannt, war ein Hagener Ausnahmebasketballer. Der 2,07 Meter lange Centerspieler war in seiner aktiven Karriere für den SSV Hagen, den TSV Hagen sowie Brandt Hagen für mehr als ein Jahrzehnt in der ersten Bundesliga am Ball. „Er war einer der drei besten aus Hagen stammenden Basketballer“, adelt Peter Krüsmann seinen ehemaligen Spieler. Krüsmann coachte Ralf Kuhtz in den Achtzigern beim SSV. Mit Mitspielern wie Rick Hunger, Graylin Warner, Shorty Hillebrand, Ralf Risse und Volker Asshoff mischte „Kees“ die 1. Liga auf, sogar international spielte er mit dem SSV im Europacup.

Ein Herz für den Hagener Basketball: Ralf „Kehs“ Kuhtz (rechts) coachte unter anderem die Boeler U12-Korbjäger (Bild von 2007). Zum Team gehörten (hinten v.l.): Tom Schachtsiek, Co-Trainer Gerold Fessen, Isabelle Judtka, Timo Eickelmann, Lennart Kaboth, Tim Schulte, Robin Taubken sowie vorne Pascal Zahner-Gothen, Joshua Kuhtz, Jonas Grof, Niels Rennwanz und Nils Kalisch (v.l.). Foto: Verein / WP

Wegen Problemen mit dem Rücken hörte der Center auf, war danach aber unter Coach Krüsmann noch für den SV Derne am Ball und stieg 1992 erneut in die 2. Basketball-Bundesliga auf. Während seiner Laufbahn erzielte der sprunggewaltige Kuhtz in der Basketball-Bundesliga insgesamt 2299 Punkte. Bei einer WP-Wahl der besten heimischen Korbjäger aller Zeiten landete Kuhtz in der Kategorie „80er-Jahre“ hinter Shorty Hillebrand auf Rang 2.

Zum engen Kreise ehemaliger Hagener Nationalspieler konnte sich „Kees“ ebenfalls zählen: Seinen Einstand in der deutschen A-Nationalmannschaft beging er im April 1982 in einem Freundschaftsspiel gegen die Türkei. Bis zum Frühjahr 1983 bestritt er 26 Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes.

Von der U12 bis in den Herrenbereich

Nach dem Ende seiner Leistungssportkarriere blieb Kuhtz dem Basketball als Trainer beim Verein Basketball Boele-Kabel treu. Fast 20 Jahre trainierte er ehrenamtlich und mit großem Engagement zunächst im Jugendbereich, später im Seniorenbereich und begleitete seine Schützlinge teilweise von der U12 bis in den Herrenbereich. Es passte nur ins Bild, dass der Industriemeister mit seiner Familie am Ischeland lebte. „Ich liebe diese Halle“, zitierte unsere Redaktion vor einigen Jahren den Vollblut-Basketballer. Mit dem Boeler Ü40-Team wurde er mehrmals Deutscher Meister.

Trotz seiner schweren Erkrankung stand „Coach Kees“ bis zuletzt an der Seitenlinie der dritten Mannschaft der Basketball Akademie Hagen, in der auch seine Söhne Sam und Joshua auflaufen.

