1965: Als der Hagener Walter Rodekamp gegen Pelé antritt

Jahrtausend-Fußballer Pelé ist tot. Ein Hagener Sportler hatte die Ehre gegen den Brasilianer auf dem Platz zu stehen.

Die Fußballwelt trauert. Ikone Pelé verstarb am Donnerstag im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo. In Brasilien herrscht drei Tage lang Staatstrauer, in seiner Heimatstadt sogar sieben Tage. Und auch zahlreiche Fußballstars wie Messi, Ronaldo und Neymar verliehen ihrer Trauer in den Sozialen Medien Ausdruck und würdigten „O Rei“, den König. Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß, bewegte Generationen von Sportlern.

Brasilien gegen Deutschland 1965 – die Highlights

Ein Hagener hatte einst die Ehre gegen den Jahrtausendfußballer auf dem Feld zu stehen: Walter Rodekamp, der einzige deutscher Fußballnationalspieler aus Hagen.

Am 6. Juni 1965 bestritt der Volmestädter sein letztes Länderspiel für das Nationalteam: Ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien. Vor der Rekordkulisse von 140.000 begeisterten Zuschauer unterlag Rodekamp in Rio de Janeiro mit 0:2 gegen den amtierenden Weltmeister. Die Torschützen: Flavio Minuano und natürlich Pelé.

