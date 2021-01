Deshalb erhält Jugend der HSG Herdecke/Ende 5000-Euro-Spende

Herdecke Das Online-Training der HSG Herdecke/Ende wird überraschend mit einer 5000-Euro-Spende unterstützt. Am Samstag wird gewandert.

So wie die meisten Sportarten findet auch Handball im Amateurbereich aktuell nicht statt. Die Hallen sind geschlossen, die Saison ist unterbrochen und an normales Training ist nicht zu denken. Viele Vereine versuchen durch Online-Trainingseinheiten ihre Sportler fit zu halten. So auch die HSG Herdecke-Ende, die seit Anfang November die Übungseinheiten auf digitale Plattformen verlegt hat. Unter der Leitung von Athletikcoach Benedikt Klenke haben sowohl die Senioren als auch die Junioren die Möglichkeit, durch professionelle Online-Trainingseinheiten fit zu bleiben. Auch darüber hinaus überlegen sich die Verantwortlichen im Verein immer wieder neue Ideen ihre Schützlinge im wahrsten Sinne „am Laufen zu halten“.

Die Handballer können jetzt mit einem Geldregen von 5000 Euro rechnen.

Angebote werden gut genutzt

Der Verein ist während der Corona-Pandemie alles andere als untätig. Das im November etablierte Onlinetraining, welches sehr gut - sowohl von den Senioren als auch von der Jugend - angenommen wird, der kürzlich abgehaltene „Vereinslauf“, bei dem Spieler und Eltern zusammen mehr als 2635 Kilometer gelaufen sind oder auch das für das kommende Wochenende geplante Vereinswandern „Findet Horst“, mit interaktiver Schnitzeljagd sind Beispiele dafür. Die Verantwortlichen tun alles, um die Sportler bei Laune zu halten. Und man möchte noch mehr: "Wir merken, dass die Angebote super angenommen werden. Wir haben viele Ideen und wollen gerade beim Online-Training ein wenig Abwechslung schaffen. So könnte es sein, dass sich verschiedene Trainer und Sportarten in Zukunft abwechseln und vielleicht auch mal ein Boxer das Training leitet oder wir zusammen Yoga machen", erklärt Quentin Münch, der sportliche Leiter des Jugendbereiches im Verein. Vor allem bei der Jugend kommt das Onlinetraining super an: "Wir haben bei der C-Jugend teilweise 15 bis 16 Teilnehmer", sagt Münch.

Mutter meldet Mannschaft im Radio

Der Ideenreichtum der Verantwortlichen wird jetzt belohnt. Eine Mutter eines Spielers aus der C-Jugend hatte den Verein, im speziellen jedoch die C-Jugend, bei Radio Ennepe-Ruhr und der Aktion Lichtblicke angemeldet. Sie hatte davon erfahren, dass man in diesem Jahr auch Vereine und Organisationen unterstützt, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, oder denen erhebliche Einnahmen weggefallen sind. Beides trifft bei der HSG Herdecke/Ende zu. "Die Mutter hatte mich angefragt, ob es okay sein, wenn sie uns dort anmeldet. Kurze Zeit später rief mich Radio Ennepe-Ruhr dann an und stellte mir Fragen zu dem Online-Training der C-Jugend", erinnert sich Münch, der auch Trainer der C-Junioren im Verein ist. Dann folgte am 23. Dezember ein zweites Gespräch, bei dem Münch auch live im Radio zu hören war.

Neues Sportmaterial wird benötigt

Die Verantwortlichen vom Radio wollten wissen, wofür man das Geld denn bräuchte und verwenden wolle. Nach der Materialausgabe, bei dem der Verein seinen Mitgliedern Sportgeräte für die Zeit der Corona-Pandemie ausgeliehen hatte, merkte Münch schnell, dass vor allem dort Bedarf herrscht. "Wir brauchen mehr Material. Das, was wir hatten, haben wir damals rausgegeben und gemerkt, dass uns da etwas fehlt. Wir möchten das Geld nun in die Hand nehmen und qualitativ hochwertiges Sportmaterial wie Deuserbänder, Bauchrollen und Blackrolls beschaffen", erklärt Münch. Doch auch der Jugendraum soll erweitert werden. Hier möchte der Verein eventuell eine Kamera installieren, um die Online-Trainings noch besser umsetzen zu können. Münch: "Jetzt, wo wir keine Einnahmen haben, können wir jeden Cent gebrauchen. Dementsprechend sind wir sehr dankbar über die Hilfe."

Aktion Lichtblicke unterstützt mit 5000 Euro

Dass die Herdecker die Unterstützung der Aktion Lichtblicke wirklich bekommen, war für Münch eine große Überraschung. Normalerweise unterstützt der Verein „Aktion Lichtblicke e.V.“ benachteiligte Familien, Jugendliche und Kinder, die in Not geraten sind - dieses Jahr aber auch Sportvereine. "Ich habe nicht damit gerechnet und war selbst total überrascht", erklärt Quentin Münch. Jetzt freuen sich die C-Jugend und der gesamte Verein über eine Spende von 5000 Euro, denn natürlich werden die neuen Sportgeräte auch von den erwachsenen Mitgliedern genutzt werden können. "Ein großes Dankeschön an Radio Ennepe-Ruhr, die Aktion Lichtblicke und natürlich die Mutter unseres Spielers, die uns dort angemeldet hat. 5000 Euro in unserer Situation sind eine riesen Marke. Wir sind sehr dankbar", so Münch.

Vereinswandern am Samstag

Am kommenden Samstag setzt der Verein schon die nächste Idee in die Tat um. Beim Vereinswandern „Findet Horst“ müssen die Mitglieder, entweder als Familie oder in Zweiergruppen, vom Bleichstein zur Hohensyburg wandern. Auf dem Weg müssen Aufgaben gelöst und Ausschau nach Maskottchen „Horst“ gehalten werden.