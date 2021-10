Deuerlings Tor versetzt den SC Berchum/Garenfeld in Ekstase

Der Garenfelder Christian Deuerling (am Ball) erzielt das vielumjubelte 4:4 in der Nachspielzeit.

Wenden. Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld gelingt in Hünsborn nach 1:4-Rückstand noch der späte Ausgleich. Kampmann schwärmt von seinem Team.

Das Spiel war der Wahnsinn! Die knapp 200 Zuschauer, die sich für die Partie zwischen Rot-Weiß Hünsborn und dem SC Berchum/Garenfeld in der Fußball-Landesliga eine Eintrittskarte gesichert hatten, wurden vollends dafür belohnt. Egal, mit welcher Mannschaft man es nun hielt, die Kicker sorgten für beste Unterhaltung. Dank einer furiosen Aufholjagd der Gäste stand es am Ende 4:4 (4:1), weit in der Nachspielzeit brachen bei dem Sportclub im positiven Sinne alle emotionalen Dämme.

Hünsborn zieht zunächst auf 4:1 davon – fast auf 5:1

„Deshalb lieben wir dieses Spiel“, fasste SC-Trainer Fabian Kampmann die 90 Minuten auf dem Kunstrasen in Hünsborn treffend zusammen. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten ein paar gute Aktionen“, musste Kampmann mit ansehen, wie die Tore allerdings zunächst die Gastgeber schossen: Nach einem Konter sorgte Hünsborns Daniel Niklas für das 1:0 (11.), nur drei Minuten später erhöhte Jonathan Knott – erneut nach einem Konter – auf 2:0.

Jerome Nickel gelang in der 23. Spielminute nach Vorarbeit von Florian Kliegel der verdiente Anschlusstreffer. Danach arbeiteten die Gäste am Ausgleich, bis die Konter der Gastgeber dem Sportclub erneut zum Verhängnis wurden: Luca Künchen (37.) und Niklas (39.) schossen die 4:1-Pausenführung heraus. Das mögliche 5:1 parierte SC-Keeper Dominik Hollmann stark (42.).

Nach dem Seitenwechsel gelang Christian Deuerling zunächst das 2:4 (52.). Der Platzverweis gegen Hünsborn spielte den Gästen dann zusätzlich in die Karten (55.).

Sportclub dreht am Ende richtig auf

In Überzahl setzte der SC die furiose Aufholjagd fort: Vier Minuten vor dem Abpfiff verkürzte zunächst Jerome Nickel mit seinem zweiten Treffer (86.), ehe Christian Deuerling die Gäste in der siebten Minute der Nachspielzeit in Ekstase versetzte: Ein Zuspiel von Marek Kulczycki nahm der Spielführer zunächst mit der Brust an und schloss dann gekonnt zum 4:4 ab.

SC Berchum/Garenfeld: Hollmann, Becker, Bojku (66. Kunz), Röhrig (82. Gertig), Borchert (82. Schmidt), Rüster, Kliegel (47. Eckert), Nickel, Schakat, Deuerling, Kulczycki.