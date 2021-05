Deutschland-Achter gelingt erste Revanche gegen Briten

Luzern/Herdecke. Die erste Revanche gegen Großbritannien ist geglückt: Jetzt will der Deutschland-Achter am Sonntag auch den Weltcup in Luzern gewinnen.

Der Deutschland-Achter um den Herdecker Bugmann Johannes Weißenfeld ist zurück in der Erfolgsspur: Im Bahnverteilungsrennen setzte sich das Flaggschiff zum Auftakt des Weltcups in Luzern mit einem Vorsprung von 19 Hundertstelsekunden gegen Europameister Großbritannien durch und feierte sechs Wochen nach Platz vier bei der Ruder-EM in Varese einen Prestigeerfolg. Und eine kleine Revanche gegen die Briten.

„Das war ein hochintensives Testrennen und ein emotionaler Fight. Wir haben gezeigt, dass wir jetzt ein besserer Achter sind als noch in Varese“, sagte Bundestrainer Uwe Bender. Im Dauerregen von Luzern schenkten sich beide Nationen nichts. Der Deutschland-Achter setzte sich am Start ab und konnte den herausgefahrenen Vorsprung von einer knappen Sekunde lange halten und ins Ziel retten. „In Varese lagen wir 2,4 Sekunden hinten, jetzt sind es 0,2 Sekunden, die wir vorne sind. Das ist positiv. Die Veränderungen, die wir nach der EM vorgenommen haben, scheinen richtig gewesen zu sein. Sie bringen uns zurück ins Spiel“, bemerkte Bender, der im Finale am Sonntag (13.14 Uhr) einen erneuten harte Schlagtausch erwartet: „Die Briten werden sich etwas überlegen. Und wir versuchen, noch einmal so ein Ding abzuliefern.“

Der holländische Achter musste seinen Start im Bahnverteilungsrennen absagen. Zwei Ruderer aus dem Team hatten sich am Morgen krankgemeldet. Ob die Niederlande am Sonntag antreten können, hängt auch von den Ergebnissen der Covid-19-Tests ab, denen sich das gesamte Team unterziehen musste.

