„Die Fans tragen uns. Das gibt uns Kraft“

Alles ist vorbereitet für ein großes Handballfest. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr empfängt die HSG Herdecke-Ende den Tabellenführer RSV Altenbögge-Bönen zum Top-Spiel in der Handball-Landesliga. Die Mannschaft aus dem Kreis Unna gilt als Favorit auf die Meisterschaft und somit auch als möglicher Aufsteiger in die Verbandsliga. Doch es dürfte sich herumgesprochen haben, dass Auswärtsspiele in Herdecke keine Selbstläufer sind. Im Januar besiegten die Herdecker den Mitfavoriten und ersten Verfolger HC Herne und setzen so ein großes Ausrufezeichen. Es folgten zwei weitere Siege, bevor die Mannschaft am vergangenen Spieltag beim VfL Brambauer eine schmerzhafte Niederlage gegen einen Gegner aus dem unteren Tabellen-Drittel in Kauf nehmen musste. Wir sprachen mit Trainer Stephan Hellwig über das bevorstehende Top-Spiel, Neuzugänge für die kommende Spielzeit und über die laufende Saison.



Nach zuletzt vier starken Spielen und aufsteigender Formkurve verlor ihre Mannschaft am vergangenen Samstag gegen VFL Brambauer – eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Wie kam es dazu?

Stephan Hellwig: Es war eine absolute Enttäuschung. Das hatten wir uns sicher anders vorgestellt. Gerade der Auftritt in der ersten Hälfte war schwach. Dabei hatte ich das Gefühl, dass wir eigentlich in einer starken Phase sind. Gegen Brambauer fehlten die Anspannung und der Fokus auf das Spiel. Wir waren mental einfach nicht da und dann spielst du auch nicht gut. Zusätzlich mussten wir auf zwei Rückraumspieler verzichten. Doch ich bin zuversichtlich, dass wir gestärkt aus der Niederlage kommen werden. Die Hinrunde ist inzwischen vorbei. Mit nur vier Niederlagen steht man auf dem vierten Platz in der Landesliga.





Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonverlauf?

Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit der Saison. Rückschläge wie gegen Brambauer tun weh, aber aus solchen Niederlagen soll die Mannschaft lernen. Wir sind eine sehr junge Truppe, die viele Erfahrungen erst noch machen muss. Die Jungs dürfen und sollen in dieser Spielzeit auch Fehler machen, nur daraus können wir uns verbessern und stärker werden. Insgesamt bin ich aber absolut zufrieden und stolz auf die Entwicklung der Mannschaft.





Am Wochenende kommt der Top-Favorit auf die Meisterschaft RSV Altenbögge-Bönen an den Bleichstein. Das Hinspiel hat Ihre Mannschaft deutlich verloren. Wie gehen Sie in das Spiel am Sonntag?

Im Unterschied zum Hinspiel wissen wir jetzt, dass das ein Spitzenspiel ist. Uns ist jetzt klar, dass Altenbögge-Bönen der Favorit auf die Meisterschaft ist. Das motiviert nochmal zusätzlich. Meine Mannschaft ist heiß. Die Gegner wissen, dass sie es in Herdecke, vor unserer Kulisse, nicht leicht haben werden. Wir werden gnadenlos auf Tempo gehen und sie bis zum Ende bekämpfen. Tabelle hin oder her: Am Bleichstein sind wir der Favorit.





Was muss sich – im Vergleich zum Brambauer-Spiel – gegen Altenbögge-Bönen ändern?

Die innere Haltung muss und wird anders sein – da mache ich mir keine Sorgen. Erfahrungsgemäß sind die Jungs in solchen Spielen doppelt-motiviert. Wir müssen stabil stehen und unsere Beweglichkeit und Kondition ausspielen. Altenbögge hat viel Erfahrung und Robustheit in ihren Reihen. Doch allen voran ist die innere Haltung Grundvoraussetzung für den Sieg. Da geht es um nichts Taktisches oder Technisches: Wir müssen die Bereitschaft zum Kämpfen haben und mutig spielen.





Mit einem Sieg gegen wird es oben in der Tabelle wieder enger. Wo möchten Sie mit der Mannschaft in dieser Saison noch hin?

Das was wir aus eigener Kraft erreichen können, möchte ich erreichen. Wenn wir in der Tabelle noch höher gehen können, dann machen wir das natürlich. In erster Linie sollen die Jungs aber Erfahrungen sammeln, deswegen spielt die Platzierung am Ende eine untergeordnete Rolle. Über diese Saison hinaus haben wir in Herdecke natürlich die große Vision, dass in der Landesliga noch nicht Schluss ist.





Sie haben vor einigen Tagen den ersten Neuzugang für die nächste Saison vorgestellt. Mattis Kloppenburg kommt vom Verbandsligisten TuS Bommern. Wie kam der Kontakt zustande und was erwarten Sie von ihm?

Mattis Kloppenburg ist ein Herdecker Junge. Er hat seine Jugend hier verbracht, bevor er in der A-Jugend zum Bundesligisten SC Magdeburg wechselte. Danach spielte er in Dortmund und in Witten. Dort auch in der Verbandsliga. Der Kontakt ist nie abgebrochen und wir sind froh, ihn nächste Saison wieder in Herdecke zu haben. Mattis kann alle Positionen im Rückraum besetzten und wird uns dort weiterhelfen.

Sind weitere Neuzugänge geplant?

Ja, es gibt konkrete Gespräche, aber keine Entscheidungen. Insbesondere auf der rechten Seite, aber auch auf anderen Positionen sind wir auf der Suche nach Verstärkung.





Sie erwarten am Wochenende wieder eine volle Halle. Warum sind die Fans und die Stimmung in der Halle für die Mannschaft so wichtig?

Die Herdecker Fans sind das absolute „Non plus ultra“. Keine andere Mannschaft in der Landesliga hat so viele Zuschauer in der Halle. Das hilft uns natürlich ungemein, aber macht es vor allem auch dem Gegner extrem schwer. Viele der gegnerischen Mannschaften spielen zum ersten Mal vor so einer Kulisse. Für meine Jungs ist die Unterstützung von den Tribünen wichtig und besonders. Die Fans tragen uns ein Stück mit. Das gibt uns Kraft.