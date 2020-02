Die Hagener Trainer ziehen vor der heißen Phase Bilanz

Vier Spieltage stehen den Regionalliga-Basketballern noch vor der Brust und unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen bei den beiden heimischen Vertretern BG Hagen und SV Haspe 70 wohl nicht sein.

Während die BG um Trainer Kosta Filippou mit zehn Siegen auf dem sechsten Tabellenplatz steht, konnte das Team von Haspe-Coach Martin Wasielewski gerade einmal drei Siege einfahren, was den vorletzten Tabellenplatz bedeutet. Die Hasper werden daher den Gang in die zweite Regionalliga antreten müssen. Im Doppelinterview stellen sich die beiden Trainer den Fragen.

Wie wurde die Zielsetzung vor der Saison definiert? Und wie gut wurde sie bisher erfüllt?



Kosta Filippou: Uns war schon vor der Saison bewusst, dass es eine starke Liga wird. Mit Köln und Rhöndorf sind zwei extrem starke Absteiger aus der Pro-B zu uns gekommen und auch sonst sind es die üblichen Teams, die sich um die Play-offs streiten.

Trotzdem waren und sind diese unser Ziel und wir sind auch kurz davor dieses zu erreichen. Aber es ist bis zum Schluss spannend, das macht diese Saison für uns besonders.

Martin Wasielewski: Unser Ziel war der Klassenerhalt, was allerdings mit unseren Möglichkeiten von Beginn schon ein schwieriges Unterfangen war. Wir haben ein sehr junges Team und auch unser Budget bewegt sich eher im niedrigeren Bereich.

Wie verlief die Saison, wo lagen die größten Probleme?

Kosta Filippou: In all meinen Jahren als Trainer wurden wir glaube ich noch nie so vom Verletzungspech verfolgt wie jetzt. Daher war auch der Saisonverlauf mehr als schwierig. Einzig Yannick Opitz war in jedem Spiel einsatzbereit.

Tobi Wegmann konnte nur acht Spiele machen, Theo Ioannidis musste sich nach einem Monat berufsbedingt ausklinken und Pascal Zahner-Gothen hat auch über die Hälfte der Saison gefehlt. Und auch der Rest ist immer wieder ausgefallen, was natürlich nicht nur die Spiele, sondern auch die Qualität vom Training beeinflusst.

Martin Wasielewski: Die Saison verlief für uns wirklich alles andere als optimal. Verletzungspech war dabei, viele Ausfälle und dazu noch Abgänge, die wir vor der Saison so nicht einkalkuliert hatten. Hinzu kommt noch, dass die Mannschaft in manchen entscheidenden Phasen nicht das gezeigt hat, was ich mir erhofft hätte. Jetzt ist die Mannschaft in der Verantwortung, es ist keine Schande zu verlieren und auch nicht abzusteigen, aber dann muss auch eine Reaktion folgen.

Welcher Spieler hat für eine positive Überraschung gesorgt?

Kosta Filippou: Wirklich überrascht keiner, aber dass unser Vytautas Nedzinskas in dieser Saison so überragend gut ist, das hätte wohl selbst ich nicht erwartet. Auch Daniel Zdravevski hat mit seinen 18 Jahren im ersten Herrenjahr gute Leistungen abgeliefert.

Das ist es aber auch, was uns als Team auszeichnet. Wir haben keinen klassischen Topscorer dabei, alle Spieler sind gefährlich, wodurch wir als Mannschaft unberechenbar für die Gegner werden. Aktuell stellen wir die viertbeste Offense der Liga.

Martin Wasielewski: Sowohl vom Alter her, als auch von den Jungs her, würde ich es mit dieser Mannschaft noch einmal versuchen, da ich denke, dass das Potenzial da ist. Eine besondere Entwicklung hat Emil Loch gemacht, mit seinem jungen Alter ist er vom Oberliga-Spieler zum Leistungsträger in der Regionalliga geworden.

Wirklich positiv haben mich in diesem Jahr unsere Importspieler. Sowohl als auch neben dem Feld haben sie sich super integriert. Grundsätzlich können wir sagen, dass wir alle dazu gelernt haben.

Wie ist der aktuelle Stand? Wer ist verletzt?

Kosta Filippou: Neben den Langzeitverletzten hat auch Pascal Zahner-Gothen wieder mit seiner Fußverletzung zu kämpfen. Ihm ist quasi der Knochen im Knochen gerissen, was unheimlich schwer zu behandeln ist. Manchmal geht es von den Schmerzen her, dann kann er spielen, am nächsten Tag tut es ihm dann aber zu sehr weh. Eine wirkliche Behandlungsmethode gibt es nicht, weshalb auch eine Prognose schwer fällt.

Martin Wasielewski: Sowohl Julian Pelplinski, als auch Nils Nachtigall werden wohl ausfallen, auch Oscar Luchterhandt ist erkältet. Zudem könnte es sein, dass Emil Loch bei Phoenix Hagen im Einsatz ist.

Welches Team seht ihr in der Favoritenrolle?

Kosta Filippou: Das sind aus meiner Sicht die beiden Absteiger aus Köln und Rhöndorf, wobei ich denke, dass im Moment alles für Köln spielt. Die interessante Phase steht aber erst noch bevor.

Martin Wasielewski: Da gab es für mich nur einen Tipp und zwar die Kölner. Die Qualität der Mannschaft ist einfach die eines Pro-B-Teams. Allerdings kommen noch die Play-offs, wo einiges möglich ist. Da drücke ich natürlich vor allem BG Hagen die Daumen.

Welche Mannschaft überrascht?

Kosta Filippou: Wenn man nach der Platzierung geht dann sind das wohl die Teams aus Deutz und das junge Leverkusener Team. Vor allem der Deutzer TV beeindruckt mich, sie spielen soliden Basketball ohne, dass sie herausragende Import-Spieler in ihren Reihen haben, mit denen sie für Schlagzeilen sorgen.

Martin Wasielewski: Leverkusen hat mich sehr überrascht, weil sie einfach eine fantastische Hinrunde gespielt haben.