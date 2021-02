Die Highlights des WP-Konsolencups im Überblick

Hagen. Ein starkes Comeback, ein Barbecue und eine Überraschung: Der diesjährige WP-Konsolencup hat einiges zu bieten. Ein Überblick.

Der zweite WP-Konsolencup ist nun Geschichte. Doch in den vergangenen Wochen sorgten nicht nur die Ergebnisse für Gesprächsstoff. Wie üblich gab es auch rund um das Turnier die ein oder andere Überraschung. Hier kommen die Highlights.

Überraschung des Turniers

Jedes Turnier hat seine eigenen Gesetze. Der bitteren Wahrheit musste auch Edin Kahrimanovic in die Augen blicken. Der Vorjahressieger gab sich zwar von Beginn an bescheiden, galt aber in Expertenkreisen als ein Anwärter auf die Topplatzierungen. Doch es war nicht das Jahr des TSK-Spielers. Als Gruppenletzter schied er schon in der Vorrunde aus.

Comeback des Spiels

Nachdem die Westfalenpost im vergangenen Jahr als Gastgeber den letzten Rang belegte, musste in diesem Jahr ein neuer Kandidat ran. Luca Becker löste Fabian Sommer ab. Und überstand anders als sein Vorgänger immerhin die Gruppenphase. Und das nicht zuletzt aufgrund eines grandiosen Comebacks. Gegen Lars Grabowski (Hagen United) gelang ihm nach einem 2:5-Halbzeitrückstand noch der 8:6-Sieg.

Beste Stimmung

Dass die Vereine hinter ihren Entsandten Fifa-Zockern stehen und diese anfeuern versteht sich von selbst. Doch nicht nur über den Streaming-Dienst Twitch wurden die Spiele verfolgt, die Fußballer des TSV Fichte Hagen veranstalteten bei Partien von ihrem Timo Ackermann extra einen Livestream und kommentierten die Duelle lautstark. Die Unterstützung brachte ihn wie im vergangenen Jahr bis ins Viertelfinale.

Zweite Chance

Alle Erst- und Zweitplatzierten sowie die vier besten Dritten zogen in die K.o.-Runde ein. Doch bei den Ausgeschiedenen war die Lust auf weitere Spiele noch nicht verflogen. Und so starteten sie eine interne Runde, um noch ein paar Partien mehr absolvieren zu können. Denn auch wenn es um nichts mehr ging, stand der Spaß im Vordergrund.

Höchste Motivation

Sportler bringen grundsätzlich viel Ehrgeiz mit. Sie wollen gewinnen, um des Gewinnens Willen. Doch ein kleiner Anreiz kann dabei nie schaden. Neben Ruhm, Ehre und Anerkennung lockten die Mannschaftskollegen deshalb noch mit anderen Motivationen. Während Eintracht-Kapitän Valentin Schmidt als Strafe für eine Niederlage die Ausrichtung eines Kabinenfests in Aussicht stellte, gingen die Handballer der HSG ECD Hagen den umgekehrten Weg.

Sollte Justin Stolle das Podium erreichen, würde es für die gesamte Mannschaft einen Barbecue-Abend geben. Am Ende reichte es nur für den vierten Rang. Ob es dennoch eine fleischige Belohnung gibt, ist noch nicht übermittelt.

