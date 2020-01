Garenfeld. Fußball-Coach Fabian Kampmann steht im Interview Rede und Antwort zu seiner Vertragsverlängerung und Erwartungen an die Rückrunde der Garenfelder.

„Die Zuschauer sollen Spaß haben“

In gut drei Wochen startet die zweite Hälfte der Fußball-Bezirksliga. Der Tabellenzweite SC Berchum/Garenfeld spielte eine exzellente Hinserie, gab aber kurz vor Schluss wegen Niederlagen gegen den jetzigen Spitzenreiter RW Lüdenscheid und SC Hennen die Tabellenführung ab. Lars Möske, Trainer von Ligakonkurrent BW Voerde, glaubt trotzdem an einen Aufstieg des Sportclubs. Die Lüdenscheider haben sich während der Winterpause überraschend von ihrem Trainer Martin Rost getrennt. Wittern die Garenfelder neue Morgenluft? Chefcoach Fabian Kampmann sprach mit unserer Redaktion über die Erwartungen an die Rückserie.



Herr Kampmann, wie haben Sie auf die Entlassung von Martin Rost reagiert?

Fabian Kampmann: Sehr überraschend. Ich glaube, dass Martin da einen richtig guten Job gemacht hat. Er war bei den Spielern, zumindest kam das nach außen stets so herüber, sehr beliebt.



Glauben Sie, dass die Lüdenscheider durch den Trainerwechsel an Stabilität verlieren könnten?

Das kann ich objektiv aus der Ferne so nicht beurteilen, da bin ich einfach zu weit weg. Die sind einfach gut, fertig. Wenn die Spieler alle bleiben, haben die keinen Qualitätsverlust.



Sie haben keinen direkten Vergleich gegen Lüdenscheid mehr. Was ist in der Rückserie noch drin?

Wir müssen uns einfach weiter entwickeln, der Rest ist egal. Wir müssen eine gute Rückserie spielen, damit die Leute gerne zum Platz kommen und uns zuschauen. Ob wir dann am Ende Erster, Zweiter oder Dritter sind, das ist alles zweitrangig. Die Jungs und die Zuschauer sollen vorrangig Spaß haben.



Sie sind jetzt ein halbes Jahr in Garenfeld und haben bereits bis nächstes Jahr verlängert. Woher kam die schnelle Entscheidung?

Der Verein macht einfach alles möglich. Gegen Lüdenscheid hatten wir 350 zahlende Zuschauer, wann hat man sowas schon mal irgendwann in der Bezirksliga? Der Verein und das Umfeld sind total super und angenehm, das Drumherum stimmt einfach. Das sind alles tolle Menschen. Die Jungs sind dazu hochmotiviert und haben richtig Bock.



Wie machen sich die Neuzugänge Florian Rüger und Lucas Schneider bisher?

Sehr gut, die kommen beide gut rein. Beide müssen noch etwas fitter werden. Lucas hatte, bevor er jetzt im Winter zu uns kam, ein halbes Jahr Pause und bei Florian ist der Sprung aus der Kreisliga B in die Bezirksliga schon groß. Aber die Entwicklung ist bisher gut.



Wo hat das Team Ihrer Meinung nach bislang noch Schwächen?

Arbeiten müssen wir an der Kompaktheit, wir müssen in vielen Situationen kompakter werden und mehr mit einander sprechen. Die Kommunikation auf dem Platz ist unser größtes Manko. Unsere Stärke ist, dass wir individuell und zusammen einfach ein toller Haufen sind. Das hört sich blöd an, aber das sind alles gute Menschen, mit denen man sich gerne unterhält.



Was macht die Kaderplanung für die nächste Saison?

Da sind wir auf dem richtigen Weg. Wir wollen uns auf zwei, drei Positionen individuell verbessern. Da sind wir auf einem guten Weg, haben auch schon ein paar Zusagen von externen Spielern. Intern sind wir schon ganz, ganz weit. Da fehlen noch ein paar I-Tüpfelchen.



Um welche externen Spieler handelt es sich denn?

Ich würde es gerne verraten, aber ich darf es noch nicht (lacht).



Wie kommt die Berchumer Jugendarbeit voran?

Die ist auf dem aufsteigenden Ast. Der Verein hat seine Struktur etwas verändert, wir haben jetzt auch einen Jugendkoordinator. Das ist schon stark. Es gibt zwei, drei Spieler, die für die erste Mannschaft infrage kommen. Leon Thomzig (Torwart) hat bereits in der Liga gegen TSK Hohenlimburg gespielt. Der andere ist Tom Babucke, der Kapitän aus der A-Jugend. Das sind ordentliche Jungs.