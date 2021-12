Diese Wünsche hat Herdeckes Sportverbands-Chef für 2022

Herdecke. Auf das Jahr 2021 blickt Herdecke Stadtsportverbands-Chef Thomas Bieber im Interview zurück. Und nennt seine Wünsche für 2022:

Nach 13 Jahren hat Thomas Bieber im Sommer als Vorstand Sport beim RC „Westfalen“ Herdecke aufgehört, 1. Vorsitzender des Stadtsportverbands Herdecke bleibt der 60-Jährige. So sieht er das abgelaufene Jahr, das wünscht er sich im neuen:

Auch 2021 war Corona-bedingt ein schweres Jahr, wie hat es der Sport in Herdecke überstanden?

Abgesehen von den Indoor-Sportarten relativ gut. Was den Betrieb in Handball, Taekwondo oder Badminton angeht, war man sehr abhängig von den Bestimmungen aus Berlin. Aber auch da gab es ja zuletzt wieder Wettkämpfe. Wer mir sehr leid tut, sind die Ringer, die vorzeitig aus der Liga zurückgezogen haben.

Was bleibt in Erinnerung?

Die Outdoorsportler haben den positiven Trend, den Herdecke schon immer hatte, fortgeführt. Die Wassersportler waren wieder sehr erfolgreich, auch Patricia de Graat war unterwegs und hat einige Rekorde gelaufen.

2021 ist die Sportlerehrung ausgefallen. Gibt es Anzeichen, dass sie 2022 stattfindet?

Die gibt es noch nicht. Als Stadtsportverband haben wir immer mal wieder nachgehakt, ob man zumindest eine Ehrung etwa von Ehrenamtlern im kleinen Kreis machen könnte. Bei einer großen Veranstaltung mit vielen Leuten im Onikon wie zuletzt kann ich die Bedenken der Stadt natürlich nachvollziehen, das ist in diesen Zeiten nicht gut. Vielleicht kann man es so machen wie bei der Ehrung von Johannes Weißenfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis, die fand im kleinen Personenkreis statt.

Im Sommer sind Sie aus dem Vorstand beim RC „Westfalen“ ausgeschieden. Wie sehen Sie den Klub jetzt aufgestellt?

So wie er jetzt aufgestellt ist, finde ich es toll. Man hat es so strukturiert, dass die immensen Lasten mit dem ganzen Verwaltungsaufwand, auf mehrere Schultern verteilt sind. Die neuen Leute haben es geschafft, dass sich mehr engagieren, was wir immer gewollt haben, und die nächste Generation für Projekte an den Start gebracht.

Was wären Ihre sportlichen Wünsche für 2022?

Dass jeder seinen Sport machen kann, wie er gerne möchte und nicht von Covid19 abhängig ist, das wäre der oberste Wunsch. Fast gleichrangig, dass die Stadt Herdecke den Investitions- und Renovierungsstau in den Sportstätten abbaut. Die Schraberg-Halle ist schon länger zu, die Bäder sind marode. Dass das irgendwann auf einen guten Weg für Herdeckes Sportler kommt.

