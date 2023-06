Drei Klassen höher

Kein Abstieg, drei Aufstiege: Die Fußball-Seniorenteams des FC Herdecke-Ende haben in den letzten vier Jahren einen enormen Aufschwung genommen. In der „Corona-Saison“ 2019/2020 schafften die erste und dritte Mannschaft jeweils den Aufstieg in die Bezirksliga beziehungsweise die Kreisliga B - und etablierten sich seitdem in den höheren Klassen. Nun zieht die zweite Mannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga A nach.

