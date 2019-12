Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eckhoff lässt Herdecke-Ende jubeln

Herdecke. Mit sieben Punkten Vorsprung geht der FC Herdecke-Ende als Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A2 in die Winterpause. Das Topspiel gegen Verfolger SC Obersprockhövel II gewannen die Herdecker knapp mit 2:1.

BW Voerde II – TSG Herdecke 4:5 (1:3). In einer turbulenten Partie lagen die Herdecke bereits mit drei Toren vorne. Dennis Madeo (2) und Tom-Luca Wyludda trafen in den ersten zehn Minuten. Der Treffer von Sead Abazi und ein Eigentor der Voerder sorgten letztendlich dafür, dass die TSG den Sieg über die Zeit retten konnte.

SC Berchum/Garenfeld III - SC Wengern 2:3 (2:2). Veng-Khoeng Chhan schoss die Wengeraner in Front, ehe Imad Ljaljic und Ivan Cirko das Spiel für den Tabellenletzten drehten. Adrian Giemsa und Dennis Niggeloh stellten jedoch den alten Abstand wieder her, so dass die Wengeraner durch den Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln konnten.

FC Herdecke-Ende - SC Obersprockhövel II 2:1 (1:1). Im Topspiel des Spieltages brachte Bryan Schmidt die Herdecker in der 13. Minute in Führung. Nach dem direkten Ausgleich nur sechs Minuten später, sah es lange nach einem Remis aus. Marco Eckhoff erzielte in der 80. Minute schließlich den entscheidenden Treffer. „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit ist der Sieg aber verdient“, fasste der Trainer der Herdecker, Frank Henes, zusammen.

SpVg. Linderhausen - TuS Esborn 5:0 (2:0). Gegen die Gastgeber fanden die Esborner kein Mittel und mussten sich am Ende überraschend deutlich geschlagen geben.

SuS Volmarstein - TuS Ennepetal II 2:3 (0:1). Die erste Führung der Ennepetaler glich Sebastian Lummel für den SUS noch aus. Nach zwei Gegentreffern kam das Tor von Bilal Özüsagiam in der 87. Minute zu spät.