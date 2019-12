Ein schwarzer Sonntag für Hagens Bezirksligisten

Ein schwarzer Sonntag für Hagens Fußball-Bezirksligisten und den FC Wetter. Alle fünf heimischen Teams verloren, vier erzielten noch nicht einmal ein Tor.

Türkiyemspor Hagen leistet sich zu viele Ballverluste

Gegen zahlreiche Ex-Spieler stand Fußball-Bezirksligist Türkiyemspor Hagen im letzten Spiel des Jahres am Ende mit leeren Händen da. Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage auf dem Höing-Kunstrasen gegen den Ligarivalen ETuS/DJK Schwerte um ehemalige Türkiyemspor-Akteure wie Ismail Ayar, Kevin Kinach oder Kadir Yilmaz geht das Team von Trainer Efraim Caliskan als Tabellenfünfter in die Winterpause. „Ich bin froh, dass die Hinrunde vorbei ist“, gab Caliskan angesichts einiger Personalprobleme zu, „wir müssen sehen, ob wir in der Pause nachrüsten können.“

Gegen Schwerte waren die Gastgeber feldüberlegen, arbeiteten sich aber kaum klare Torgelegenheiten heraus. „Wir hatten zu viele Ballverluste, die Passqualität war schlecht“, bemängelte Caliskan. Und zum 0:1 trug Türkiyemspor auch noch selbst bei mit einem Kopfball zurück zu Torwart Yannik Wiesner, in den Schwertes Yannik Körner spritzte und zur Führung der Gäste traf (42. Minute). Danach hatten die Gäste den Ausgleich auf dem Fuß, als Amin Ahakham beim Pass auf den frei stehenden Adem Sebetci ausrutschte. „Das hätte das 1:1 sein können“, bedauerte Caliskan.

Stattdessen konterte Schwerte, legte das 0:2 durch Ismail Ayar (49.) nach. Auch in der Folge waren die Gäste bei ihren schnellen Vorstößen gefährlicher, so als Rezep Nezir in höchster Not gegen Ayar rettete, der den Türkiyemspor-Keeper schon ausgespielt hatte (80.). Die Gastgeber dagegen mussten auf Standards hoffen. Doch der Kopfball von Ahakham, der später wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, ging über das Tor. Und bei Yunus Özalps Freistoß (85.) rettete Schwertes Torhüter Lukas Hedtheyer.

Türkiyemspor Hagen: Wiesner (46. Krasniqi), Dojcinovic, Salvo, Gökhan Nezir (56. Franz), Ahakham, Sebetci (65. Akbas), Chaoui, Dursun, Marinelli (74. Dastan), Özalp, Recep Nezir.

Berchum/Garenfeld findet keine Mittel

„Die haben uns einfach unterschätzt“, sagte SC-Hennen-Akteur Marcel Rudzinski während der zweiten Hälfte der Fußball-Bezirksligapartie gegen den SC Berchum/Garenfeld. Die Iserlohner schlugen den Tabellenzweiten in ihrem Naturstadion mit 2:0 (2:0). Der Sportclub überwintert auf Rang zwei, jedoch ist der Geisecker SV mit einem Dreier bis auf einen Zähler aufgerückt.

Jerome Nickel und der SC Berchum/Garenfeld verlieren 0:2. Foto: Fabian Sommer

„Ich denke nicht, dass wir die unterschätzt haben. Wir waren einfach nur schlecht. Wir hätten noch drei Stunden spielen können und da wäre kein Tor für uns entstanden. Wir haben keine Mittel gefunden, Chancen zu erspielen“, sagte Co-Trainer Stefan Wustlich. Nach einer Viertelstunde brachte Marcel Kordt die Iserlohner vor 50 Zuschauern auf die Siegerstraße, Nils Cala sorgte für das 2:0. Beide Treffer fielen nach Standardsituationen. „Das darf uns nicht passieren, das ist undenkbar“, so Wustlich. Chefcoach Fabian Kampmann war so entzürnt über den Rückstand, dass er zur Pause schon dreimal wechselte und Jerome Nickel, Dennis Zuhmann und Tobias Neynaber ins Rennen schickte.

In den zweiten 45 Minuten schnürten die Garenfelder die Iserlohner weitestgehend ab der Mittellinie ein, jedoch fehlten ihnen die spielerischen Elemente nach vorne. Sehr oft wurde der Ball aus der Abwehrkette ohne logisches Ziel nach vorne getreten, wodurch der Ballbesitz wieder verloren ging. Auch mit Schiedsrichter Lukas Morawiec wurde immer wieder gehadert. Georgios Ntontos und Zuhmann hatten jeweils eine ordentliche Chance, Nicolas Külpmann traf in Minute 85 die Querlatte. Das war es aus Berchumer Sicht schon.

SC: Hollmann, Becker, Amstutz, Ntontos (46. Nickel), Koblitz, Külpmann, Kunz, Agacinski (46. Zuhmann, Rüster, Deuerling, Huber (46. Neynaber).

TSK Hohenlimburg geht nach 3:3 die Luft aus

Fußball-Bezirksligist TSK Hohenlimburg blickt als Aufsteiger auf ein erfolgreiches Fußballjahr zurück. Zum Abschluss fing sich der Aufsteiger allerdings beim 3:6 (2:1) gegen den FSV Gevelsberg ein halbes Dutzend Gegentore ein.

Im ersten Durchgang hat der TSK die ersten zehn Minuten verschlafen. Nach dem 1:0 des FSV durch Matthias Schoger (11.) hatten die Gäste etwas mehr Zugriff und konnten sich Räume erspielen. Adam Wojtaszek und Leonardo Fazio brachten die Hohenlimburger auf die vermeintliche Siegerstraße (24./43.). Darüber hinaus hatten die Gäste laut Spielertrainer Niels von Pidoll noch „zwei bis drei gute Abschlüsse.“

Nach dem Pausentee kassierte der TSK zunächst schnell den 2:2-Ausgleich erneut durch Schoger (49.), legte danach aber wieder durch Ferhat Kaya zum 3:2 vor (63.). Danach wurden die Beine der Gäste immer schwerer, die Gevelsberger konnten durch Mergim Bozhdaraj (64.) ausgleichen. „Man hat gemerkt, dass uns dann etwas die Luft ausging, personell waren wir sehr angeschlagen. Es hat uns die Power gefehlt“, sagte Niels von Pidoll. Gevelsberg nutzte es zu drei weiteren Toren durch Schoger (71.), Julian Dienmann (74.) und Ramazan Ünal (88.). „Eigentlich haben wir gegen eine gute Truppe ganz gut dagegengehalten, aber es kam diesmal vieles bei uns zusammen. Es war ein bisschen Pech und auch Unvermögen“, so Niels von Pidoll.

TSK: Dill, Bungu (74. Jeger), Y. Özdemir, Schlummer, Fazio, Weber, von Pidoll, Wojtaszek, Wilkes, Kaya, Tagbo

SSV Hagen kassiert 0:4-Schlappe

Der SSV Hagen, Tabellenschlusslicht der Fußball-Bezirksliga, konnte das Spieljahr 2019 nicht mit einer positiven Note beenden. Beim hoch favorisierten VfL Schwerte setzte es für das Team von Chefcoach Dieter Iske eine 0:4 (0:3)-Niederlage.

Die ersten 20 Minuten haben die Hagener laut Iske gut mitgehalten und auch Chancen zur Führung gehabt, doch plötzlich erzielten die Schwerter innerhalb von acht Minuten drei Treffer, als sie sich dreimal über die linke Seite durchtanken konnten und Till Nicolaßen (21., 24.) und Sebnastian Kozlowski (28.) trafen. „Alte Fußballweisheit: Wenn man vorne die Dinger nicht macht, rappelt es hinten“, bedauerte Iske. Nach dem Seitenwechsel konnte der SSV vorne wieder die Tore nicht machen, hinten hätte es laut Iske das ein oder andere Mal mehr im Netz zappeln können. Doch nur Schwertes Gianluca Zocco (63.) traf. „Wir haben verdient verloren und die Partie war die gesamte Hinrunde als ein Spiegel. Irgendwann löst man die Ordnung auf, der Gegner kommt zu seinen Möglichkeiten und dann kassieren wir hinten Tore. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man nach der Hinserie da steht, wo wir stehen“, so Iske. Sein Team benötige „Quantität und Qualität“.

SSV: Khokhlunov, Wandji, Sahin (28. Armutcu), Schäfer, Tavares, Acikel (66. Meyer), Bah, Üstün, Grüterich (50. Turan), Magearu, Ayobi.

Bei 0:6 ist FC Wetter ohne Chance

Fußball-Bezirksligist FC Wetter musste sich zum Abschluss des Fußballjahres mit 0:6 (0:3) beim Tabellendritten Geisecker SV geschlagen geben. „Das war völlig verdient. Wir hatten vor dem Spiel schon Personalprobleme durch eine Grippewelle. Unter anderem hat unser zweiter Torwart im Feld gespielt. Aber Geisecke war einfach zu stark für uns, die waren griffiger und von Minute eins an im Spiel“, sagte FC-Coach Fadil Salkanovic.

Geisecke schaltete gut um, Wetter konnte darauf nicht reagieren und hatte in der ersten Halbzeit nur eine gute Chance. „Wir hatten uns was für die zweite Hälfte vorgenommen, aber das ging in die Hose“, so Salkanovic. Nach dem 0:4 unmittelbar nach Wiederanpfiff war die Messe auch schon gelesen. FC-Akteur Luka Karas traf noch die Latte, jedoch war der Sieg der Schwerter nie gefährdet.

Wetter: Palasis, Wiggershaus, Glania (60. Brito), Hammouda, M. Ibrahem, Kurnaz (80. Wandja), Doumbia, Osmic (45. I. Ibrahem), Ayangma, Tyler, Karas.