Eintracht feiert Pflichtsieg, Taler machen spät den Sack zu

Half zuletzt mehrfach in der Zweitliga-Mannschaft aus, spielt am Wochenende aber wieder in der Oberliga: Eintracht-Kreisläufer Igor Panisic. Die Reserve des VfL verabschiedet sich mit einem ungefährdeten Sieg in die Winterpause.

Hagen/Bielefeld Mit zwei Punkten in die Winterpause: Der TuS Volmetal feiert einen deutlichen Heimerfolg zum Jahresabschluss. Eintracht II bleibt auf der Siegerstraße.

Guter Jahresausklang für die Hagener Handballer aus der Oberliga und Verbandsliga: Sowohl die Reserve vom VfL Eintracht Hagen als auch der TuS Volmetal verabschieden sich mit einem Sieg in die Winterpause. Alle Infos zu den Spielen:

TuS Bielefeld/Jöllenbeck - VfL Eintracht Hagen II 36:25 (18:11). „Es war ein Pflichtsieg, das war uns vorher bewusst und das haben wir hinterher auch so abgespult. Wir sind direkt gut ins Spiel gekommen und haben das dann im Endeffekt über die gesamte Distanz ganz okay verwaltet“, sah VfL-Trainer Alexander Zapf einen insgesamt mühelosen Sieg seiner Mannschaft.

Beim 9:4 (15.) durch den Siebenmetertreffer von Marc Ingwald waren die Hagener ein erstes Mal mit fünf Toren in Front. Diesen Vorsprung baute man in der Folge konstant weiter aus. Kreisläufer Igor Panisic traf in der 23. Minute zum 16:7 und sorgte damit für klare, vorentscheidende Verhältnisse. Besonders die A-Jugendlichen Moritz Bökenkamp und Jakob Ellert bekamen im weiteren Spielverlauf reichlich Spielanteile mit der Erkenntnis, dass sie sich nahtlos in das Kollektiv einfügten. Beim 29:14 (46.) hatten die Volmestädter die höchste Führung inne.

Deutlicher wurde es in der Schlussphase, in der die Ostwestfalen noch ein paar Treffer gutmachten, nicht mehr. Nun geht es für die Hagener in eine wohlverdiente dreiwöchige Pause, bevor am 20. Januar gegen den SF Loxten das letzte Spiel der Hinrunde ansteht. „Dann wollen wir zusehen, dass wir den Schwung der letzten Woche bis dahin transportieren können“, hofft Zapf auf eine ähnlich gute Form des Teams im neuen Jahr.

VfL Eintracht Hagen II: Umejiego (1), Pepper; Pallasch (4), Beemsterboer (4), Knutzen (1), Ellert (1/1), Bednar (1/1), Bökenkamp (1), Meier (6), Panisic (3), Funke (4), Ingwald (6/3), Kister (3), Quittmann (1).

TuS Volmetal - DJK Bösperde 33:25 (10:9). Nach Anpfiff spielten sich die Volmetaler gleich einen kleinen 4:1-Vorsprung (8.) heraus, der bis kurz vor der Pause beim 8:8 (28.) und 9:9 (29.) allerdings wieder dahin war. Ausschlaggebend dafür waren ungeschickte Abwehraktionen, die meist in einer Zeitstrafe endeten. Ganze sechs Mal wurde ein Spieler des TuS in der ersten Halbzeit für zwei Minuten vom Feld gestellt, wodurch es schwierig wurde, das Spielgeschehen an sich zu reißen.

Aus einem äußerst defensiv geführten Spiel wurde nach dem Seitenwechsel eine temporeiche Partie mit reichlich Offensivaktionen. Auch deshalb, weil es mittlerweile die Bösperder waren, die eine Zeitstrafe nach der anderen kassierten. Alleine im zweiten Durchgang bekamen die Gäste sieben Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen. Die Hagener machten es nun disziplinierter und fingen sich nur noch eine Zeitstrafe ein. Und im Gegensatz zur DJK konnten die „Taler“ ihr Überzahlspiel ausnutzen. Über 14:10 (34.) durch den treffsicheren Jonas Heidemann und 21:15 (45.) durch Tim Luther setzte man sich nach und nach ab.

Beim 21:26 (51.) hatten die Gäste noch eine Resthoffnung auf ein Comeback, die spätestens allerdings durch das Tor von Max Kandolf zum 29:22 (56.) zerschlagen war. Zu stark präsentierten sich die Volmetaler an diesem Abend in der Offensive, sodass im Anschluss verdientermaßen ein erfolgreicher Jahresabschluss gefeiert werden konnte mit der Erkenntnis, dass nach zwei Abstiegen in Folge allmählich wieder Ruhe und Konstanz beim TuS einkehrt. Das war ein optimaler Jahresausklang für die Verbandsliga-Handballer des TuS Volmetal: Sie überwintern auf einem guten fünften Tabellenplatz mit noch allen Möglichkeiten nach oben.

TuS Volmetal: Witt, Müller; Albrecht (4), Luther (4), Makowiecki, van Wieringen (2), Oberste, Gerber (2), Figge (5/5), Rieke, Kandolf (3), Faeseke (6), Heidemann (7).

