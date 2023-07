Eintracht Hagen: Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht

Hagen. Der VfL Eintracht Hagen startet in die Vorbereitung für die neue Saison. Einige Testspiele versprechen interessante Duelle.

Die Stimmung war spürbar optimistisch, wenn auch konzentriert und ein bisschen demütig, als sich bei einer Auftaktveranstaltung der Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen auf die neue Saison eingeschworen hat. Bei einem vereinsinternen Treffen am Dienstag in der Konzernzentrale des Eintracht-Partners Enervie trafen Mannschaft und Trainerteam auf Vorstandsmitglieder und andere VfL-Funktionäre.

Das Ziel: Die abgelaufene Saison sollte endgültig abhakt werden und der Fokus vollständig auf die neue Saison gerichtet werden. Nicht zuletzt diente die Zusammenkunft aber auch dazu, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, zudem auch den Neuzugängen direkt ihre Ansprechpartner im Verein vorzustellen.

Zwei Neuzugänge werden begrüßt

Mindestens einer von ihnen dürfte diese Vorstellungsrunde aber weniger nötig gehabt haben: Mit Niclas Pieczkowski kehrt ein Hagener mit Eintracht-Vergangenheit, der in den vergangenen Spielzeiten für mehrere Bundesligisten (zuletzt GWD Minden) auflief, zum VfL zurück. Neben ihm begrüßte die Eintracht auch den Portugiesen André Alves, den zweiten Neuzugang des Teams von Trainer Stefan Neff.

Nun beginnt denn auch die intensive Zeit der Vorbereitung mit einigen Testspielen, die im Juli aber zunächst ohne Zuschauer stattfinden werden. Am letzten Juli-Wochenende steht das Trainingslager im Zweibrücker Hof an.

Erstliga-Absteiger kommt in die Ischelandhalle

Am 5. August können Eintracht-Fans die Mannschaft dann das erste Mal in ihrer neuen Zusammensetzung spielen sehen. An diesem Tag findet die offizielle Saisoneröffnung in der Ischelandhalle statt und mit dem letztjährigen Erstligisten ASV Hamm-Westfalen kommt ein Liga-Schwergewicht nach Hagen, ehe die Fahrt einen Tag später zum TV Emsdetten geht.

Bis zum Saisonstart am ersten September-Wochenende stehen dann noch weitere Tests an: So misst sich der VfL Eintracht Hagen auswärts noch mit Ratingen (12. August) und in Menden mit dem Oberligisten SG Menden Sauerland Wölfe (13. August) und vor heimischer Kulisse spielt der VfL dann gegen die HSG Nordhorn-Lingen (18. August/19 Uhr, Sporthalle Mittelstadt).

Weil die Eintracht im DHB-Pokal ein Freilos gezogen hat, steht beim Drittligisten TuS Ferndorf (26. August/Sporthalle Stählerwiese) noch ein weiterer, letzter Test an, bevor die heiß ersehnte neue Saison dann endlich losgeht.

