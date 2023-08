Eintracht Hagen: Neue Saison „wird ein Hauen und Stechen“

In der Ischelandhalle feiert der VfL Eintracht Hagen am Samstag Saisonauftakt. Die Verantwortlichen des Handball-Zweitligisten hoffen darauf, dass die Fans gleich am ersten Spieltag viel zu Jubeln haben.

Hagen. Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen steht in den Startlöchern. Vor dem Saisonauftakt macht aber vor allem die Verletztenliste Sorgen.

Mit einer Art Déjà-vu-Effekt endete beim VfL Eintracht Hagen die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Handball-Bundesliga: Mehrere Spieler, darunter viele Leistungsträger, stehen aktuell auf der Verletztenliste vom VfL. Und eben dieser Umstand weckt Erinnerungen an die erste Saisonhälfte der vergangenen Spielzeit.

Genau vor einem Jahr begann jene Hinrunde, die die Hagener nach Saisonende schnell vergessen wollten. Von vielen Verletzten und mitunter schwachen Leistungen war die erste Saisonhälfte geprägt, ehe die Eintracht in der Rückrunde dann doch noch ordentlich aufdrehte – und auf dem zehnten Tabellenplatz abschloss. Das Ergebnis lag insgesamt unter den Erwartungen der Hagener, mit Blick auf die verpatzte Hinrunde kann man die Leistung, gerade in der zweiten Saisonhälfte, aber auch als Erfolg betrachten. Mit gemischten Gefühlen schaut man beim Handball-Zeitligisten auf die zurückliegende Spielzeit.

Wettlauf gegen die Zeit

Am Samstag beginnt nun die neue Saison: Und wieder tun sich bei der Eintracht beim Blick auf den Kader viele Fragezeichen auf. Allerdings sind die meisten Spieler eher angeschlagen als verletzt. „Bei einigen haben wir noch die Hoffnung, dass sie am Samstag auflaufen können. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, sagte Eintrachts Sportdirektor Michael Stock in der Woche vor dem Saisonstart. „Mit den Spielern, die aktuell angeschlagen sind, könnten wir schon fast eine sehr gute Start-Sieben aufs Feld bringen“, sagt der VfL-Funktionär weiter. Die Lage sei durchaus dramatisch, wenn auch nicht ausweglos.

Wenngleich die Vorzeichen mit Blick auf die Krankenliste alles andere als gut zu sein scheinen, fiebern die Hagener aber dennoch motiviert und ambitioniert dem Auftakt entgegen. Der Unterschied zur vergangenen Saison macht zumindest Mut: Die Neuzugänge, die 2022 dazugestoßen sind, sind inzwischen gut integriert. Einen großen Umbruch gab es in diesem Sommer nicht. Ein Umstand, den die Eintracht einigen Konkurrenten voraus hat.

Neuzugänge erfüllen Erwartung

Mit Andre Alves und Niclas Pieczkowski hat sich die Eintracht personell noch breiter aufgestellt, musste aber eben „nur“ zwei neue Spieler integrieren: „Die Einbindung der Neuen war also nur eine kleine Herausforderung. Wir sind sehr froh, dass sie da sind und dass wir mit Niclas Pieczkowski viel Erfahrung dazugewonnen haben. Beide Neuzugänge erfüllen die Erwartungen“, sagt Cheftrainer Stefan Neff.

Wagen im Gespräch mit unserer Redaktion einen Ausblick auf die anstehende Saison in der 2. Handball-Bundesliga: Eintracht-Kapitän Valentin Schmidt, Trainer Stefan Neff und Sportdirektor Michael Stock.

Was die Zielsetzung betrifft, gibt sich die Eintracht aber verhalten: „Unser Ziel ist, Bietigheim zu schlagen. Und dann gucken wir weiter“, erklärt Michael Stock. Man wolle von Spiel zu Spiel schauen: „Man wird keine Zielsetzung von uns hören, die auf die gesamte Saison gesehen werden kann“, erläutert der Sportdirektor weiter.

Gründe dafür sind sowohl die Personallage als auch die Erfahrung aus der vergangen Saison, genauso wie die Vermutung, dass das Niveau der 2. Handball-Bundesliga dieses Jahr besser sei, als in der vergangenen Spielzeit: „Ich denke, dass – wie letzte Saison – so eine Truppe wie Balingen mit recht großem Abstand durchmarschiert, werden wir dieses Jahr nicht erleben“, sagt VfL-Kapitän Valentin Schmidt.

In der Liga gebe es mindestens zehn Teams, die sich um die oberen Tabellenplätze streiten werden: „Das wird ein Hauen und Stechen – und wir wollen da mitmischen“, sagt Stock. Auf die Personallage mit Neuverpflichtungen zu reagieren, ist aktuell kein Thema. Zumindest, so berichtet der Sportdirektor, sei nichts geplant, „auch wenn wir den Markt dauerhaft sondieren“, so Stock. Ausschließen wolle man aber nichts.

„Haben sehr hart gearbeitet“

Rein sportlich war eine der Erkenntnisse, die aus der vergangenen Spielzeit resultierten, jedenfalls die Tatsache, dass Eintracht eine Woche früher in die Vorbereitung gestartet ist.

Nun ist die Vorarbeit getan. Und von all diesen Widrigkeiten will man sich denn auch im Kader nicht allzu viel annehmen: „Wir sind froh, dass es losgeht, denn wir haben sehr hart gearbeitet. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, und alle Spieler sind heiß auf den Saisonstart“, betont Kapitän Valentin Schmidt, der ebenfalls auf der Lazarett-Liste der Eintracht steht und aktuell an Adduktorenproblemen laboriert. Auch er hofft darauf, dass er am Samstag gegen Bietigheim, Anwurf in der Ischelandhalle ist um 18 Uhr, auflaufen kann.

