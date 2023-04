Eintracht Hagen: Offensive Show und ein emotionales Comeback

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen gelingt im Derby gegen Bayer Dormagen eine offensive Glanzleistung. Ein Youngster feiert ein Traum-Comeback.

Am Ischeland läuft es einfach: Die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen gewannen ihr drittes Heimspiel in Folge, am Freitagabend bezwang man den TSV Bayer Dormagen mit 39:36 (20:17) in einem ansehnlichen, temporeichen Spiel. „Heute bringen sich wieder viele Jungs mit ein, um den Erfolg einzufahren. Wir lassen die gegnerischen Torhüter auch nicht ins Spiel kommen, weil wir sehr hochprozentig treffen, das hat uns immer wieder das Selbstvertrauen gegeben“, sah Eintracht-Trainer Stefan Neff eiskalte VfL-Akteure im Abschluss.

Schwache Anfangsphase

Die Hagener kamen zunächst nur sehr schleppend in die Partie hinein, zumal sie in den ersten fünf Angriffen zwei leichte Ballverluste und drei Fehlwürfe produzierten. Ein erneut viel zu leichter Ballverlust, der mit einem Gegentreffer von Alexander Senden bestraft wurde, animierte Neff beim Stand von 1:4 (10.) früh zu seiner ersten Auszeit. Diese wirkte, danach kamen die Grün-Gelben besonders offensiv deutlich besser in Schwung und bissen sich Schritt für Schritt in eine bis dahin knifflige Partie.

Eine doppelte Unterzahl, ausgelöst durch eine Bankstrafe aufgrund eines vermeidbaren Wechselfehlers, überstand man schadlos und verkürzte durch Pouya Norouzi auf 9:10 (20.), bevor Rechtsaußen Pierre Busch zum 15:14 (26.) für die erste Führung der Partie sorgte.

Eintracht-Trainer Stefan Neff und seine Spieler dürfen 39 Mal jubeln. Foto: Michael Kleinrensing

Mittlerweile hatten sich die Hagener im Angriff in einen Rausch gespielt und die Anfangsschwierigkeiten vollends abgelegt, auch wenn die Defensive noch an einigen Stellen haperte. Zwei starke Paraden von Eintracht-Torwart Maurice Paske ermöglichten es, dass Kapitän Valentin Schmidt kurz vor der Pause zum wichtigen 20:17 erhöhte. Zwar fielen mit Daniel Mestrum, Julian Renninger, Jan-Lars Gaubatz und Damian Toromanvovic weiter vier Akteure aus, doch insgesamt ist die Eintracht durch einen wieder erstarkten Philipp Vorlicek und durch die Rückkehr von Valentin Spohn wieder variabler geworden.

Norouzi sieht die Rote Karte

Die Hagener präsentierten sich alles in allem mit neuer, guttuender Frische. Nicht nur Vorlicek erinnerte an Glanzleistungen aus der letzten Saison, etwa auch Theo Bürgin, Valentin Schmidt und Frederic Stüber wussten zu überzeugen. Und so kam es, dass die Volmestädter ihren Gegner im zweiten Durchgang mit geballter Offensivkraft kontinuierlich auf Distanz hielten. Nach einer Siebenmeter-Parade Mats Grzesinskis markierte der voller Selbstvertrauen auftrumpfende Schmidt zum 33:26 (49.) die höchste Führung, am Ende wurde der Mittelmann mit neun Treffern bester Schütze der Partie und verdiente sich durch den Titel „überragender Regisseur“ von Neff ein Sonderlob. In der 54. Minute sah Norouzi durch ein Greifen in den Wurfarm an Ian Hüter die glatt Rote Karte.

Besonders freuen durften sich die Eintracht-Anhänger dann darüber, dass Youngster Luca Klein nach über einem halben Jahr Verletzungspause in der 55. Minute ein Traum-Comeback feierte und in seinen ersten beiden Angriffen gleich zwei Treffer erzielte, als wäre er nie weg gewesen. Demnach war es auch mehr als verdient, dass der 20-Jährige nach der Schlusssirene die „Humba“ zum Sieg anstimmen durfte.

Statistik

VfL Eintracht Hagen: Paske (9 Paraden), Grzesinski (3); Bürgin (4 Tore), Becker, Norouzi (6), Pröhl (2), Schmidt (9/1), Klein (2), Voss-Fels, Vorlicek (7), Spohn (2), Stüber (5), Stefan, Dragunski, Jukic, Busch (2).

Beste Werfer Dormagen: Reimer (8/4), Meuser (4), Seesing (4), Steinhaus (4).

Zuschauer: 1097.

