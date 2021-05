Eintracht Hagen: Prokopec nutzt die Coronapause sinnvoll

Hagen. Pavel Prokopec, Co-Trainer beim VfL Eintracht Hagen, hat Grund zur Freude: Er hospitiert bei den BVB-Frauen und besteht seine A-Lizenz.

Als die Drittliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen am vergangenen Wochenende in Rostock zum vierten Spiel der Aufstiegsrunde antraten, verfolgten das einige Zuschauer über den Livestream auf sportdeutschland.tv. Jedoch fehlte an der Seite von Eintracht-Coach Stefan Neff ein bekanntes Gesicht auf der Bank: Co-Trainer Pavel Prokopec war nicht mitgereist. Doch dafür hatte er einen guten Grund. Prokopec, der neben der ersten Mannschaft auch das Oberliga-Team betreut, hat den letzten Teil seiner Trainer-A-Lizenz mit abschließender Prüfung bestanden.

Auch wenn im vergangenen Jahr wenig bis gar kein Handball gespielt werden konnte, hat der Hagener die Zeit gut genutzt: Innerhalb von zwölf Monaten absolvierte er drei Grundlehrgänge, die jeweils in Blöcken stattfanden. Anders als sonst üblich wurden einige Einheiten dabei auch digital aufgearbeitet.

Hospitation bei BVB-Damen

Zudem hielt Prokopec eine zweiwöchige Hospitation bei den Handball-Damen des BVB und ihrem Trainer André Fuhr, die zuletzt den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feierten, ab.

Die finale Prüfung fand nach einem Lehrgang in Frankfurt statt. In einem mündlichen und einem praktischen Teil musste der Eintracht-Trainer sein Wissen unter Beweis stellen – mit Erfolg. ,,Ich bin sehr glücklich und froh, dass ich direkt bestanden habe“, ist Prokopec die Erleichterung anzumerken. Er ergänzt: „Ich möchte mich beim VfL Eintracht Hagen für die Unterstützung bedanken. Nun freue ich mich, dass ich mich wieder meinen Aufgaben im Verein widmen kann.“

Neben dem Hagener zählten unter anderem Rico Göde, aktueller Trainer von Elbflorenz Dresden, und TBV Lemgo-Co-Trainer Matthias Struck Lemgo zu den Teilnehmern.

