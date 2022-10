Eintracht Hagen reist mit dezimiertem Kader nach Potsdam

Hagen. Gegen den VfL Potsdam, den Kooperationsverein des Bundesligisten Füchse Berlin, fehlen Handball-Zweitligist Eintracht Hagen wichtige Spieler.

Nächstes Auswärtsspiel, nächste lange Anreise für die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen. Am Freitagmittag machten sich Trainer Stefan Neff und seine Mannschaft im mattschwarzen Teambus auf den Weg ins 460 Kilometer entfernte Potsdam. Am Samstag um 19 Uhr sind die Hagener zu Gast beim 1. VfL Potsdam.

Potsdam pflegt Kooperation mit den Füchsen Berlin

Schon seit 2013 hat der VfL eine Kooperation mit dem Bundesligisten Füchse Berlin, die ab 2020 intensiviert wurde. So übernahm der Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning im Juni 2021 das Trainerteam der Potsdamer. In vergangenen Saison konnte Hanning dann auch gleich den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse feiern. Und auch in der neuen Liga läuft es weiter gut für die Potsdamer: In fünf Spielen feierten sie drei Siege und ein Unentschieden und mussten sich nur gegen den TSV Bayer Dormagen geschlagen geben. Damit stehen die Brandenburger auf dem vierten Tabellenplatz. „Sie haben ein wenig unsere Rolle vom Vorjahr übernommen“, blickt Eintracht-Trainer Stefan Neff zurück auf sein Premierenjahr in der 2. Handball-Bundesliga, in dem die Eintracht in der Hinrunde die Liga dominierte.

Auch lesenswert: Eintracht Hagen: Der Abwehrchef kämpft sich langsam zurück

Aktuell stehen die Hagener aber mit nur einem Sieg auf dem 16. Rang – und Neff musste sich mit einigen Personalsorgen auf die lange Auswärtsfahrt machen: Torwart Maurice Paske zog sich im vergangenen Spiel einen Muskelfaserriss zu und wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Auch der zweite Keeper der Eintracht, Mats Grzesinski, wird krankheitsbedingt ausfallen. Dafür reisen Routinier Tobias Mahncke und Nils Thorben Schmidt aus dem Kader der zweiten mit nach Potsdam.

Jukic ersetzt Mestrum

Den noch immer angeschlagenen Daniel Mestrum wird Josip Jukic ersetzen. Der Linksaußen wechselte vor der Saison von der HSG Gevelsberg-Silschede zurück nach Hagen, wo er schon in der Jugend spielte. Zuletzt unterstützte er die Oberliga-Reserve. „Er ist Hagener und hat schon lange Jahre für die Eintracht gespielt. Es war sowieso geplant, dass er, sollte es Ausfälle geben, seine Chance in der zweiten Liga bekommt“, sagt Stefan Neff. Ebenfalls ausfallen wird Eintracht-Kapitän Valentin Schmidt (Adduktoren) und auch der Einsatz von Jan-Lars Gaubatz (Verdacht auf Gehirnerschütterung) ist fraglich.

Auch lesenswert: VfL Eintracht verzweifelt an Zeitstrafen und 7. Feldspieler

„Potsdam verfügt über sehr schnelle und dynamische Spieler mit einer sehr guten Ausbildung“, zollt Neff dem Gegner Respekt. Doch trotz der vergangenen Niederlage ist der Hagener Coach zuversichtlich den zweiten Saisonsieg zu holen: „Das Tempo von unserer Seite und die Aktionsdynamik müssen stimmen. Dann können wir auch gewinnen.“

Die zweite Mannschaft von Eintracht Hagen ist an diesem Wochenende ebenfalls wieder im Einsatz. Am Samstag geht’s für die Mannschaft von Trainer Pavel Prokopec ins prestigeträchtige Südwestfalen-Derby beim TuS Ferndorf II (19 Uhr). Die Siegener sind mäßig in die neue Oberliga-Saison gestartet: Ein Sieg steht vier Niederlagen gegenüber. Zuletzt gelang aber ein 27:23-Erfolg in Hahlen. Die Eintracht reist mit dem Rückenwind aus dem 34:24-Sieg gegen Mennighüffen an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke