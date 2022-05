Eintracht Hagen sucht die „Jahrhundert-Mannschaft“

Hagen. Aus insgesamt 54 Handballern kürt Eintracht Hagen die „Jahrhundert-Mannschaft“. Den Anfang machen die Linksaußen. Stimmen Sie mit ab!

Zahlreiche Spieler haben bei Eintracht Hagen das Handball spielen erlernt und einige haben mit den Grün-Gelben in den Jahren große Erfolge gefeiert. Zum 100-jährigen Jubiläum sucht der Hagener Verein die „Jahrhundert-Mannschaft“ bei der neben einer Fachjury auch das Publikum mitentscheiden kann. Los geht es mit der Position „Linksaußen“. Sechs Spieler aus verschiedenen Jahrzehnten stehen zur Auswahl, wir stellen sie, ihren Werdegang und ihre Erfolge bei Eintracht Hagen vor.

1. Paul Lesselt

1950 - 1962

Er war in den Fünfzigerjahren zweifelsohne der Torjäger Nummer eins beim VfL Hagen. Allein in der Feldhandballsaison 1951 erzielte er unglaubliche 264 Tore. Nach seiner aktiven Zeit war er auch noch im Vorstand als Geschäftsführer aktiv.

Paul Lesselt. Foto: Eintracht Hagen

2. Michael Lohrmann 1974 - 1980

Michael Lohrmann war Mitte der Siebzigerjahre zusammen mit Bernd Lückel Anführer einer neu gebildeten jungen Mannschaft. In der Saison 1978/79 wurde er mit 158 Toren Torschützenkönig der Regionalliga West. Nach seiner Eintracht-Zeit spielte er in der 1. Bundesliga für Tusem Essen.

3. Frank Kleinschmidt 1983 - 1997

Ein besonders treuer Spieler war Frank Kleinschmidt: Er hat in seiner gesamten Handballkarriere nie für einen anderen Verein als den VfL Eintracht Hagen gespielt. Er begann mit neun Jahren in der E - Jugend und spielte seine letzte Saison 1998/99, als er mit der zweiten Mannschaft noch mal in die Oberliga aufstieg. Er war ein quirliger, pfeilschneller Linksaußen, der stark im Tempogegenstoß war. In der A-Jugend wurde er in die Nationalmannschaft berufen und absolvierte internationale Einsätze.

Erfolge:

1984 Westdeutscher Vizemeister.

1989 Westdeutscher Meister und Aufstieg zur 2. Bundesliga.

1992 Meister der 2. Bundesliga. und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga.

Frank Kleinschmidt. Foto: Eintracht Hagen

4. Jan Wilhelm

2003 - 2009 / 2011 - 2015

Jan Wilhelm spielte von 1992 bis 2020 mit einer einjährigen Unterbrechung (TV Schalksmühle) für den VfL Eintracht. Angefangen hat er in der F - Jugend und ließ seine Karriere am Ende der Saison 2019/20 mit der zweiten Mannschaft der Hagener in der Oberliga ausklingen. In der ersten Mannschaft war er zehn Jahre lang Stammspieler und wusste durch seine Schnelligkeit und Trickwürfe von der Außenposition zu überzeugen.

Erfolge:

2015: Aufstieg zur 2. Bundesliga.

5. Jens-Peter Reinarz

2012 - 2017

Jens-Peter Reinarz wechselte zur Saison 2014/15 zur Eintracht und hatte zuvor bereits in der 1. Bundesliga Erfahrung gesammelt . Er lief in jedem Spiel viele Tempogegenstöße und verwandelte seine Würfe von der Linksaußenposition sehr sicher. Bei der Achterbahnfahrt zwischen 2014 und 2017 führte er die Mannschaft als Kapitän zweimal zum Zweitligaaufstieg und musste zwischenzeitlich einmal in die 3. Liga West absteigen.

Erfolge:

2015: Aufstieg zur 2. Bundesliga.

2017: Aufstieg zur 2. Bundesliga.

Jens-Peter Reinarz. Foto: Eintracht Hagen

6. Daniel Mestrum

2017 - heute

Daniel Mestrum kam 2017 vom TuS Ferndorf nach Hagen und ist seitdem Dauerbrenner auf der Linksaußen-Position. Er ist enorm sprungstark und mit seinem verzögerten Sprungwürfen von außen ein Torgarant für die Eintracht-Mannschaft. Er musste 2019 den Abstieg in die 3. Bundesliga West hinnehmen, stieg aber im Jubiläumsjahr 2021 wieder in die 2. Handball-Bundesliga auf und sorgt dort mit der Mannschaft als Neuling für Furore.

Erfolge:

2021: Aufstieg zur 2. Bundesliga

So können Sie abstimmen:

Gemeinsam mit der WESTFALENPOST sucht der VfL Eintracht Hagen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum die „Jahrhundert-Mannschaft“. Jede Woche stellen wir Ihnen eine neue Position vor.

Abgestimmt werden kann per E-Mail an. jahrhundertmannschaft@vfl-eintracht-hagen.de, über die Homepage des Vereins oder über die Abstimmungsgrafik, die ausgeschnitten entweder per Post an die Geschäftsstelle geschickt oder dort eingereicht werden kann.

Für Ihren ersten Platz können Sie 10 Punkte vergeben, für den zweiten 5 Punkte, für den dritten 1 Punkt. Die Gewinner werden anhand der Abstimmung und durch eine Fachjury gewählt.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Preise verlost: 2 x VIP-Dauerkarte, 2 x Dauerkarten, 10x Einzeltickets für die kommende Saison (Spiel nach Wahl), 1x WP-Präsentkorb.

