Eintracht Hagen unterliegt gegen den Tabellenletzten aus Aue

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen verliert gegen das Tabellenschlusslicht EHV Aue mit 29:32. Ehrliche Worte von Trainer Stefan Neff.

Immer wieder hatte Stefan Neff, Trainer von Handball-Zweitligist Eintracht Hagen, betont, wie ausgeglichen die Liga in diesem Jahr sei. Und genau das wurde seiner Mannschaft nun noch einmal schmerzhaft vor Augen geführt: Gegen das Tabellenschlusslicht EHV Aue mussten sich die Volmestädter in eigener Halle mit 29:32 (14:15) geschlagen geben.

Schon im Hinspiel hatten sich die Hagener lange schwer getan, konnten erst 48 Sekunden vor dem Abpfiff erstmals in Führung gehen und gewannen nur knapp mit 32:31. Und beim Rückspiel fehlte ausgerechnet der beste Torschütze in den Reihen der Eintracht:Pouya Norouzi knickte im Duell gegen den TSV Bayer Dormagen unter der Woche um und fiel aus.

Viele Fehler

In einer von vielen Fehlern geprägten Anfangsphase war es Torhüter Mats Grzesinski, der mit drei Paraden in den ersten sieben Minuten dafür sorgte, dass die Hagener nicht sofort zurückfielen. In der 15. Minute sorgte Daniel Andrejew für den 5:5-Ausgleich für die Hagener, doch Aue konterte zum 8:6 (19.) Eintracht-Coach Neff sah sich zur ersten Auszeit gezwungen.

Doch die zähe Partie wollte auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nicht in Fahrt kommen. Zu viele Unkonzentriertheiten der Hagener boten den Gästen immer wieder Möglichkeiten für einfache Tore. So auch im letzten Angriff vor der Pause: Mit dem siebten Feldspieler wollten sich die Hagener noch die 15:14-Führung sichern. Doch einen Ballverlust nutzte Aues Adrian Kammlodt aus, um ins leere Tor zur Führung für die Gäste zu treffen. Da auch Philipp Vorlicek im Gegenzug nur den Pfosten traf, ging es mit einem kleinen Rückstand in die Pause.

Kapitän Schmidt bringt der Eintracht die Führung

Und auch im zweiten Durchgang verpassten es die Hausherren vor knapp 500 Zuschauern das Spiel an sich zu nehmen. Zwar gelang Tim Stefan der Anschlusstreffer zum 16:17 (36.) und Kapitän Valentin Schmidt konnte wenig später per Siebenmeter zur 25:24-Führung treffen (48.), doch den Gästen aus Aue merkte man an, dass sie momentan mit dem Rücken zur Wand stehen und dringend punkten mussten, um den Glauben an den Klassenerhalt noch aufrecht zu halten.

Daran änderte auch die Rote Karte gegen EHV-Spieler Kevin Roch nichts, die dieser sah, nachdem er Eintrachts Niko Bratzke zu hart foulte (48.). Es entwickelte sich eine enge Schlussphase, in welcher sich keine Mannschaft absetzen konnte. Beim 28:30-Rückstand (58.) seines Teams nahm Eintracht-Coach Neff die letzte Auszeit und schickte seine Mannschaft im Anschluss mit sieben Feldspielern in die letzten Minuten. Doch der Kempa-Versuch von Tim Stefan im Zusammenspiel mit Damian Toromanovic scheiterte – im Gegenzug erhöhten die Gäste durch Aki Egilsnes auf 31:29 (60.) und siegten am Ende verdient.

Ehrliche Analyse

„Ganz nüchtern betrachtet, haben wir heute keine gute Leistung gezeigt“, gab der enttäuschte Eintracht-Trainer im Anschluss offen zu. Und auch die Ausfälle und vielen Verletzungen der vergangenen Wochen und Monate wollte Stefan Neff nicht als Ausrede zählen lassen: „Vor allem die erste Halbzeit hat mich enttäuscht, weil ich da schon das Gefühl hatte, dass extreme Unkonzentriertheiten im Spiel waren. Und in den ersten 30 Minuten kann es noch nichts mit der Kondition zu tun haben.“

Eintracht Hagen: Mahncke, Grezsinski; Bürgin, Queckenstedt, Pröhl (3), Bratzke, Schmidt (9/4), Vorlicek (4), Athanassoglou (1), Kister, Mestrum (3), Stefan (8), Toromanovic, Andrejew (1).

