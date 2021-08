Besprechung an der Seitenlinie: Trainer Stefan Neff und die Eintracht-Handballer blicken auf eine gute Vorbereitung zurück.

DHB-Pokal Eintracht Hagen vs. Ferndorf im Pokal: Das sagen die Trainer

Hagen. In der ersten Runde des DHB-Pokals treffen die südwestfälischen Handball-Zweitligisten VfL Eintracht Hagen und TuS Ferndorf aufeinander.

VfL Eintracht Hagen gegen TuS Ferndorf – Teil zwei. Am Freitag um 19.30 Uhr treffen die beiden südwestfälischen Rivalen wieder aufeinander, doch im Gegensatz zum ersten Spiel vor einigen Wochen, geht es nun um etwas. Die erste Hauptrunde des DHB-Pokals markiert den Pflichtspielauftakt in die neue Saison für die beiden Handball-Zweitligisten.

Neff hofft auf „ordentlich Stimmung in der Bude“

Im Lager der Eintracht verspürt man vor dem Derby eine gewisse Anspannung, aber auch Freude. „Die Freude maximiert sich dadurch, dass wieder Zuschauer zugelassen sind durch die 2G-Regelung“, sagt Stefan Neff, Trainer der Grün-Gelben. Er hofft, dass am Freitag „ordentlich Stimmung in der Bude“ ist – wie es sich für ein Derby gehört. „Ich hoffe, dass uns ein Sieg Energie und einen Extraschub geben kann, damit wir Richtung Saisonstart Schwung mitnehmen“, sagt Hagens Chefcoach.

Und dafür ist die personelle Lage perfekt: Alle Eintracht-Spieler sind fit und einsatzbereit, auch die „Eurofighter“ Luca Klein, David Jurisic und Niko Bratzke, die einen Großteil der Vorbereitung verpasst haben, weil sie bei der U19-Europameisterschaft für Furore sorgten. „Wir müssen konzentriert sein und aggressiv zu Werke gehen. Genau so haben die Ferndorfer auch ihre Klasse in der 2. Bundesliga bewiesen“, mahnt Neff vor dem Pokalspiel. „Wir müssen zusehen, dass wir mindestens dasselbe kämpferische Niveau wie unser Gegner aufbringen und unsere individuelle Qualität durchsetzen können.“

Standortbestimmung für Ferndorf

Gäste-Trainer Robert Andersson, der am Freitag auf Ex-Hagener Kim Voss-Fels verzichten muss (Mittelhandbruch), sieht das Pokalspiel als Standortbestimmung an. „Nach dem Spiel werden wir wissen, wo wir stehen. Wir werden natürlich dahinfahren, um das Spiel zu gewinnen“, sagt Andersson.

Ein wichtiger Baustein sind für Andersson vor allem die arrivierten Spieler wie Jonas Faulenbach, Lucas Puhl und Julian Schneider. Und gerade letzterer hat in den vergangenen Monaten eine kleine Wandlung vollzogen. Den Großteil seiner Karriere war Julian Schneider ein fester Bestandteil im Rückraum, vor allem auf der Mitte-Position. Doch Andersson hat den 27-Jährigen im Laufe der abgelaufenen Saison mehr und mehr umgepolt, und zwar auf die Linksaußen-Position. Und dort geht Julian Schneider nun auch als Nummer eins in die neue Spielzeit und wird mit Neuzugang Rutger ten Velde das Linksaußen-Duo bilden.

Vor dem Aufsteigerteam der Eintracht zeigt Ferndorfs Trainer Respekt: „Hagen ist eine sehr gute Mannschaft, die auch schon vergangene Saison Zweitliga-Format hatte. Sie haben gute Rückraumspieler, allen voran auf Mitte. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns.“ Auch Andersson will seine Verteidigung arbeiten sehen: „Wir sind in der Abwehr schon etwas weiter als im Angriff. Eine gute Abwehrleistung wird der Schlüssel sein, um in Hagen zu bestehen.“

