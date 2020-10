Eintracht III: Schockmoment für die Hagener im Derby

„Wenn du 30 Tore kriegst und am Ende sagen musst, dass du das Spiel im Angriff verloren hast, ist das nicht schön“, war Christian Wojtek geknickt. Der Trainer der Drittvertretung des VfL Eintracht Hagen unterlag mit seiner Mannschaft im Handball-Landesliga-Duell gegen die HSG Herdecke-Ende mit 26:30 (11:14).

Das gesamte Spiel über liefen die Hagener einem Rückstand hinterher. Als Grund dafür nennt Wojtek vor allem die liegen gelassenen Chancen: „Wir haben all das gemacht, was wir nicht machen wollten.“ Die Herdecker Hausherren hingegen starteten stark in das Spiel und führten schnell mit 5:1. Doch eine Schwächephase der HSG nutzen die Gäste aus und kämpften sich bis auf zwei Tore heran. Dann verpasste es die Eintracht aber den Anschlusstreffer zu erzielen und ging mit einem 11:14-Rückstand in die Pause.

Krankenwagen muss anrücken

Für einen Schockmoment während der Partie sorgte Rico Gutschlag. Der Hagener Spielmacher blieb nach einem Zweikampf mit einer Kopfverletzung am Boden liegen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Seinen Ausfall konnten wir nicht kompensieren,“ erklärte Trainer Wojtek.

Doch im zweiten Durchgang schien es zunächst noch so, als würden die Hagener zurück in die Spur finden: Der Vorsprung der Herdecker schmolz dahin. Beim Spielstand von 14:15 war die Wojtek-Sieben dabei das Spiel zu drehen. Am Ende reichte diese starke Phase aber nicht. „Die Abwehr stand recht vernünftig. Im Angriff müssen wir cleverer und variabler werden“, resümiert Wojtek.