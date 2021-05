Elf Anfängerkurse beim TSV Herdecke starten heute

Die Anfänger-Schwimmkurse in Herdecke, hier bei der DLRG Herdecke, können wieder starten.

Herdecke/Wetter. Beim TSV Herdecke starten heute wieder Anfänger-Schwimmkurse.

Angesichts einer dauerhaften Inzidenz unter 165 und der Wiederaufnahme des Wechselunterrichts an den Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis können in Herdecke und Wetter seit dieser Woche wieder Anfänger-Schwimmkurse mit bis zu fünf Kindern stattfinden. Beim TSV Herdecke etwa starten heute die Kurse wieder. Der Verein geht mit elf Gruppen an den Start und hofft, mit diesen „Intensivkursen“ 65 Kindern das Schwimmen beizubringen.

