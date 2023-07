Erfahrener Center wechselt aus Essen zur BBA Hagen

Hagen. Center Michael Agyapong verstärkt Basketball-Erstregionalligist BBA Hagen unterm Korb. Ein Leistungsträger der letzten Saison verlässt das Team.

Nach den jüngsten Vertragsverlängerungen mit mehreren Nachwuchstalenten vermeldet die BBA Hagen die Verpflichtung eines in der Region bekannten Basketball-Routiniers: Mit Michael Agyapong (33) stößt ein körperlich starker und erfahrener Center zur Erstregionalliga-Mannschaft.

Agyapongs Stationen

Mit seinen mehr als zehn Jahren Erfahrung in der 2. Bundesliga ProB sowie der 1. Regionalliga hat der gebürtige Wuppertaler so ziemlich alles auf dem Feld erlebt, was man erleben kann. In diese Zeit fiel neben drei Aufstiegen in die ProB auch ein sportlicher Aufstieg in die ProA. Über die Stationen EN Baskets Schwelm, FC Schalke 04 und Giants Düsseldorf landete der Zwei-Meter-Mann, der auf seinen Spitznamen „Warrior“ hört, bei den ETB Miners aus Essen. Beim dominanten Team der abgelaufenen Saison, das im Playoff-Finale an den Ballers Ibbenbüren scheiterte, steuerte er in knapp 17 Minuten Spielzeit 4,8 Punkte sowie 4,5 Rebounds im Schnitt bei.

Doch vielmehr sind es die Dinge, die nicht auf dem Statistikbogen auftauchen, die den „Warrior“ auszeichnen. Dies attestierte ihm in der Vergangenheit allen voran sein langjähriger Trainer Raphael Wilder: „Er ist ein Spieler mit unglaublich viel Energie, Herz und Kampfeswillen. Ich kenne kaum einen Spieler, der seine Rolle so exzellent ausfüllt wie Michael.“ Genau diese Tugenden soll Agyapong nun mit in die junge BBA-Mannschaft bringen und als erfolgreicher Routinier vorangehen. Zudem werden die Eilper mit Agyapong robuster an den Brettern. In der vergangenen Saison war der Rebound oft das Problem der Mannschaft von Trainer Tome Zdravevski.

Die Verpflichtung von Agyapong bedeutet zugleich, dass US-Forward/Center Nieja Jordan die BBA verlassen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke