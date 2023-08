Erfolgreicher Saisonauftakt für die TSG Tigers

Mit einem ungefährdete 24:14-Sieg beim KSV Kirchlinde starteten die Ringer der TSG Tigers Herdecke in die neue Saison in der Oberliga.

Kirchlinde/Herdecke. Auftaktsieg im Revierderby der Ringer-Oberliga bei den Nachbarn aus Dortmund. Die TSG Tigers Herdecke gewannen beim KSV Kirchlinde ungefährdet mit 24:14. Das aufgebotene Herdecker Team konnte schon an der Waage mit einigen neuen Athleten überraschen. Der Ausgang war unklar, da sich die neuen und eingesessenen Athleten erst wieder in Wettkampfstimmung bringen mussten. Dass es am Ende ein deutlicher und ungefährdeter Sieg wurde, war deshalb vorher nicht abzusehen. „Ein Auswärtssieg zu Beginn schmeckt gut und macht Lust auf mehr“, geht Trainer Recep Mercan deshalb erwartungsfroh in die neue Saison.

Der Auftakt war gut, denn Tigers-Kapitän Szaby Lakatos schulterte seinen Gegner bereits in der ersten Runde. Mohammad Alibaidi in der höchsten Gewichtsklasse trug anschließend weitere zwei Punkte zum Erfolg bei. Den stärksten Eindruck bei den Tigers hinterließ Neuzugang Abdul Raise, der gegen das Ringer-Urgestein und ehemaligen Bundesligaringer Arthur Eisenkrein seine technische Überlegenheit demonstrierte brachte Co-Trainer Daniel Beucke ins Schwärmen brachte. Matlee Kaliqi, Shirkan Guliyew, Eugen Pidlisny und Same Ullah Sidique punkteten weiter für die Gäste. Mehdi Shadhsavari, David Mkrtchyan, Fabienne Manz und Neuzugang Ali Yaqubov mussten ihre Kämpfe allerdings verloren geben. Die Klasse 59 LF musste abgeschenkt werden, weil Herdecke diese Klasse nicht mit einer Ringerin besetzen konnte. Fazit von Co-Trainer Daniel Beucke: „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Mix aus alten und neuen Sportlern eine konkurrenzfähige Mannschaft an den Start bringen können.“Am Samstag treten die Tigers um 19 Uhr in der Bleichsteinhalle gegen AC Köln-Mülheim an.

