Erik Irle in „Familie“ des TuS Volmetal angekommen

Noch lange nach der Schlusssirene steht Erik Irle im Innenraum der Kreuztaler Stählerwiese. Der 21-Jährige unterhält sich mit Spielern des TuS Ferndorf, geht zwischendurch auf die Tribüne. Auch dort warten Bekannte auf den Linkshänder. Trotz der deutlichen 18:45-Pleite im Testspiel seines Handball-Drittligisten TuS Volmetal im Testspiel beim TuS Ferndorf hat Erik Irle ein Lächeln auf den Lippen. Denn unabhängig vom Ergebnis war es ein besonderes Spiel.

Neue Herausforderung gesucht

Erst vor der Saison hatte Erik Irle, der selbst angibt, durch Ferndorfs Kreisläufer Mattis Michel, mit dem er gut befreundet ist, zum Handball gekommen zu sein, seinem Heimatverein den Rücken gekehrt und beim Verein in Hagen eine neue Herausforderung gesucht. „Es war natürlich besonders, quasi gegen eine ganze Truppe von Freunden zu spielen. Es sind ja nur ein paar neue Spieler dazugekommen, mit dem Rest habe ich ja jahrelang Handball gespielt“, erklärt Erik Irle. „Das war teilweise schwierig, da es in der Deckung auch ein bisschen um Aggression geht, diese aufzubauen“, gibt er zu.

Dabei lief es besonders in der Anfangsphase des Tests gut für den 21-Jährigen. Er nimmt viele Würfe, steuert gleich zu Beginn drei Treffer bei. „Ich wollte in der eigenen Halle natürlich auch ein bisschen glänzen, vor allem, wenn man auch so viele Leute kennt.“ Als in der Folge die Luft für seine Mannschaft immer dünner wird, kommt auch „Eisen Erich“, wie der Rückraumspieler auch liebevoll genannt wird, seltener zur Geltung. „Sportlich haben wir uns nicht großartig was ausgerechnet. Dass es am Ende aber so hoch wird, ist schon blöd“, so Erik Irle.

Erik Irle (grünes Trikot) begrüßt seine ehemaligen Mitstreiter beim TuS Ferndorf. Foto: Julian Kaiser

Doch auch die erste Zeit im neuen Verein war für Erik Irle nicht einfach. „Ich musste schon erstmal Fuß fassen“, blickt der Linkshänder auf die Anfangszeit in Volmetal zurück, zum ersten Mal durchlief er dabei den Prozess eines Vereinswechsels und der Integration in eine neue Mannschaft. Geholfen hat dabei auch ein Siegerländer Trio. Denn mit den beiden Keepern Jannis Michel und Manuel Treude sowie Rückraumspieler Frieder Krause haben drei weitere Spieler eine Vergangenheit in der Region, waren beim RSVE Siegen und beim TuS Ferndorf aktiv, bilden mit Erik Irle auch eine Fahrgemeinschaft. „Gegen Ende hin läuft es gut, ich komme mehr zum Zug. Daher würde ich sagen, dass der Wechsel ein guter Schritt war.“ Doch zwei Dinge haben sich nicht geändert: Ein familiäres Umfeld und eine relativ kompakte Halle, in der es ordentlich zur Sache gehen kann. „Das Familiäre ist in Volmetal schon sehr ausgeprägt, in Ferndorf ist natürlich alles ein Stück weit professioneller“, vergleicht er.

Klassenerhalt das Ziel

Tabellarisch steht Erik Irle mit dem TuS Volmetal auf Rang elf, hat sich ein kleines Puffer auf die Abstiegszone erarbeitet. Das erklärte Ziel lautet Klassenerhalt. Wird dies erfüllt, würde ein sechstes Jahr in der Drittklassigkeit winken. „Wir sind eine super Truppe, verstehen uns alle gut und kämpfen für den anderen. Ich denke, das können die paar Prozent sein, die uns in der Klasse halten“, gibt sich Erik Irle kämpferisch. Am kommenden Sonntag steht zum Liga-Auftakt beim VfL Gummersbach gleich das direkte Duell zweier Konkurrenten um die Plätze über dem Strich an, in dem es für den TuS Volmetal deutlich besser laufen soll als noch am Dienstagabend in der Stählerwiese. Und wer weiß, vielleicht steht Erik Irle in ein paar Jahren wieder mit einem Lächeln im Gesicht in der Kreuztaler Sporthalle. Möglicherweise dann wieder in einem roten Trikot, denn zu dürfte die Tür für Erik Irle nicht sein...