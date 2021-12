Ex-Hagener Joel Aminu ist zurück in der 2. Liga ProA

Vechta/Hagen. Joel Aminu und Brose Bamberg gehen getrennte Wege. Jetzt schließt sich der Basketballer einem Konkurrenten von Zweitligist Phoenix Hagen an.

Joel Aminu (24) ist zurück in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Der ehemalige Guard von Phoenix Hagen wechselt zu Rasta Vechta. Aminu spielte zuletzt in der Bundesliga bei Brose Bamberg, kam da allerdings nicht zum Zuge, so dass er den Verein um Vertragsauflösung bat.

Joel Aminu schon im Kader von Rasta Vechta

Bereits seit fast einer Woche ist Joel Aminu in Vechta, absolvierte alle Medical Checks und war auch am Wochenende mit dem Team beim Auswärtsspiel in Ehingen. Dort sah Aminu einen 90:80-Erfolg, den vierten der abstiegsbedrohten Vechtaer in dieser Saison.

„Ich möchte hier 100 Prozent geben. Meine Rolle war es schon immer, vor allem in der Defense Gas zu geben, um dem Team dadurch in die Offense zu verhelfen“, so der neue Shooting Guard von Rasta Vechta.

Phoenix-Trainer Chris Harris mit Joel Aminu. Foto: Michael Kleinrensing

Kaum Einsätze bei Brose Bamberg

Zwischen 2017 und 2021 spielte Aminu für Phoenix Hagen, entwickelte sich in seinen vier Jahren zu einem Topspieler der Mannschaft von Trainer Chris Harris. Die BBL, das machte der eifrige Aminu früh klar, sei sein Ziel.

Der Wunsch des vielseitigen, 1,93 Meter großen Spielmachers ging im Sommer in Erfüllung, als er sich dem Traditionsklub und mehrfachen Deutschen Meister Brose Bamberg anschloss. Allerdings setzte Trainer Johan Roijakkers kaum auf Aminu, der in sieben Saisonspielen lediglich zehn Minuten Einsatzzeit bekam.

