Ex-Wengeraner Raphael Koczor wechselt zu RW Essen

Wetter/Essen. Einen neuen Arbeitgeber hat der aus Wetter gebürtige Fußball-Profi Raphael Koczor gefunden.

Der aus Wetter gebürtige Fußball-Profi Raphael Koczor hat einen neuen Arbeitgeber. Der 32-jährige Torhüter, zuletzt in Diensten des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach, wurde vom Viertligisten Rot-Weiss Essen - im Kampf um den Aufstieg kürzlich knapp an Borussia Dortmund II gescheitert - verpflichtet. Koczor, der die Erfahrung aus über 300 Pflichtspielen mit an die Hafenstraße bringt, wird beim Traditionsklub die Nummer drei hinter Daniel Davari und Jakob Golz sein und parallel zu seiner Aufgabe in der ersten Mannschaft als Torwarttrainer im Essener Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. Koczor, der das Fußballspielen beim TuS Wengern und dem TuS Esborn begann, wird auch ein duales Studium in Essen beginnen.

„RWE hat mir ein tolle Aufgabe angeboten und eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt. Der Verein hat sehr ambitionierte Ziele, mit denen ich mich zu hundert Prozent identifizieren kann. Darüber hinaus freue ich mich sehr darauf, künftig meine Erfahrung an die Talente im NLZ weitergeben zu können“, erklärte Raphael Koczor, der über die Jugendmannschaften vom FC Schalke, VfL Bochum und MSV Duisburg bei den Zebras den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Über Rot Weiss Ahlen, die Sportfreunde Siegen und Viktoria Köln wechselte Koczor 2014 zum FC Carl Zeiss Jena, für den er fünf Jahre lang aktiv war und den Aufstieg in die 3. Liga feierte. Beim TSV Steinbach Haiger stand er in der letzten Spielzeit in 29 Liga-, zwei Hessenpokal- sowie einem DFB-Pokalspiel im Tor. Insgesamt bringt es der 1,94 Meter große Schlussmann auf 322 Pflichtspiel-Einsätze im Herrenbereich.

In vielen Ligen aktiv

„Raphael ist ein sehr erfahrener Torwart, der in vielen Ligen aktiv war und auch schon einen Aufstieg gefeiert hat. Von ihm werden wir sicherlich nicht nur in unserer täglichen Trainingsarbeit profitieren. Darüber hinaus freue ich mich, dass Rapha uns auch im NLZ als weiterer Torwarttrainer zur Verfügung steht, sodass wir uns auch hier noch weiter optimieren können“, sagt Torwart-Trainer Manuel Lenz. Der Verein, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak, habe sich entschieden, für die Position des dritten Torhüters einen zuverlässigen und erfahrenen Torhüter zu integrieren.

Wissen, was bei den Vereinen in Hagen und im EN-Kreis passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke