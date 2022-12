Experte gibt Tipps: So treibt man im Winter richtig Sport

Wetter. Wann ist es für Sport zu kalt? Wie muss man sich kleiden? Wie bleibt man über Weihnachten fit? Experte Enes Özyol aus Wetter hat die Antworten.

Sport im Winter kann mitunter eine komplizierte Angelegenheit sein: Bei den einen schwindet die Motivation, die anderen essen an den Feiertagen zu viel und dann kommen noch die Erkältungen und Grippen dazu, die einen immer wieder heimsuchen und ausbremsen. Der 18-jährige Enes Özyol vom Fitnessstudio „MC Shape“ in Wetter kennt sich mit diesen Problemen bestens aus – und gibt wertvolle Tipps, worauf man in der kalten Jahreszeit besonders achten sollte.

Die Feiertage stehen vor der Tür – muss man nun auf alles verzichten, um fit zu bleiben?

Enes Özyol: Viele Leute denken, dass man an Weihnachten dieses und jenes nicht essen darf, um in Form zu bleiben. Man sollte sich aber nicht so viele Gedanken darüber machen, weil es durchaus auch mal in Ordnung ist, wenn man mal etwas mehr isst. Mann muss nicht unbedingt auf alles verzichten, sondern eher auf ein paar generelle Dinge achten.

Welche wären das?

Ein klein wenig kann man schon auf die Ernährung achten: Solange man alles in Maßen isst, reicht das schon aus. Nebenbei sollte man sich zudem ein wenig Zeit nehmen, sich sportlich zu betätigen – auch wenn man nicht wie gewohnt das volle Trainingsprogramm absolvieren muss. Man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man die Feiertage genießt.

Unabhängig von den Festtagen haben viele Menschen im Winter Probleme, sich für den Sport zu motivieren. Wie kann man dem entgegenwirken?

Man kann sich beispielsweise mit anderen Leuten zusammen tun und gemeinsam Sport treiben. Alleine ist es einfacher, eine Ausrede zu finden. Wenn man mit anderen Sport macht, dann verpflichtet man sich auch den anderen gegenüber und motiviert und hilft sich gegenseitig. Man hat dann das Gefühl, die anderen nicht im Stich lassen zu wollen. Zudem ist Sport treiben gerade im Winter für die eigene Gesundheit wichtig.

Warum genau ist es für die Gesundheit wichtig, auch im Winter aktiv zu bleiben?

Im Winter gibt es viele Faktoren, die dazu führen, dass man leichter krank wird – dem kann man mit Sport entgegenwirken. Aber auch für den Kopf ist Sport wichtig. Gerade im Winter kann die Laune auch mal ein wenig nachlassen. Sport schüttet Glückshormone aus und führt dazu, dass es einem auch mental besser geht.

Nun ist es draußen kalt, nass und früh dunkel. Auf was muss man bei der Kleidung achten?

Man sollte darauf achten, dass man nicht zu warm und nicht zu kalt angezogen ist. Die Kleidung sollte auf jeden Fall nicht zu eng sein. Wenn man dann draußen Sport macht, sollte man sich dem Wetter entsprechend anziehen. Wenn es sehr kalt ist, halten mehrere Schichten an Kleidung gut warm. Eine Mütze ist zudem wichtig, damit auch der Kopf warm bleibt. Zudem ist das richtige Schuhwerk wichtig, weil der Boden oft rutschig ist. Damit man besser gesehen wird, sind auch Reflektoren ratsam, wenn man draußen joggen geht.

Ab welchen Temperaturen sollte man denn auf keinen Fall mehr draußen Sport machen?

Ein paar Minusgrade kann der Körper schon aushalten, doch wenn eine Grenze überschritten wird, dann sollte man auch auf Sport im Freien verzichten. Wenn wie neulich zweistellige Minustemperaturen herrschen, dann sollte man nicht mehr draußen trainieren und eventuell auf Alternativen umsteigen und drinnen Sport treiben. Ein Fitnessstudio oder ein Workout zuhause bieten sich da an.

Wie wichtig ist es, dass man sich im Winter gut aufwärmt?

Das ist gerade bei den niedrigen Temperaturen enorm wichtig. Wenn es draußen kalt ist, ist auch die Muskulatur kälter und braucht länger, um warm zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass man sich zehn bis 15 Minuten ordentlich aufwärmt.

Worauf sollte man noch im Winter achten?

Dass man genügend trinkt, ist besonders wichtig. Gerade wenn es kälter ist, vergisst man das schnell mal. Da kann beispielsweise auch eine App einem helfen, die einen daran erinnert, immer genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Welche Sportarten sind im Winter ratsam, welche nicht?

Ich empfehle Sportarten, bei denen man den ganzen Körper einsetzt. Beim Fahrradfahren sind beispielsweise fast nur die Beine im Einsatz, das ist im Winter nicht optimal. Da wäre zum Beispiel Wandern oder Laufen die bessere Alternative.

Im Winter wird man öfters krank, darf man trotzdem Sport machen, wenn man gerade eine Grippe oder leichte Erkältung hat?

Es ist ein absolutes No-Go zu trainieren, wenn man krank ist. Egal wie sehr man sein Hobby liebt, wenn es einem nicht gut geht, muss man einen Gang zurückschalten und Pause machen. Sonst fügt man seinem Körper mehr Schaden zu als man ihm Gutes tut.

Wann und wie steigt man wieder ein, wenn man krank gewesen ist?

Wenn man gerade frisch auskuriert ist, sollte man sich noch eine Woche Zeit lassen. Eventuell spricht man auch mit dem Arzt. Danach sollte man langsam wieder mit dem Sport anfangen und sich Schritt für Schritt herantasten.

