FC Ende „überwältigt“: Dörken-Stiftung erlässt 10.000 Euro

Der FC Herdecke-Ende ist stolz und dankbar, weil die Dörken-Stiftung dem Verein nun 10.000 Euro an Verbindlichkeiten aus einem Darlehen erlässt.

Wie wichtig finanzielle Unterstützung für die lokalen Sportvereine ist, zeigt die aktuelle Corona-Krise. Bei vielen Vereinen springen größere und kleinere Sponsoren ab. Besonders dankbar ist der FC Herdecke-Ende daher für die finanzielle Entlastung, die die Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung dem Verein nun zukommen lässt. 10.000 Euro Verbindlichkeiten aus einem Darlehen aus dem Jahr 2012 erlässt die Herdecker Stiftung dem Fußballverein aus Ende. „Damals hatten wir ein Darlehen bei der Stiftung aufgenommen, um unseren neuen Kunstrasenplatz finanzieren zu können“, erklärt die Pressewartin des FC Herdecke-Ende, Andrea Kloepfel.

Beschluss des Kuratoriums

Durch einen Kuratoriumsbeschluss steht nun fest, dass der Fußballverein um den Betrag von 10.000 Euro entlastet wird. „Wir sind stolz und dankbar, dass wir in Zeiten wie diesen tolle Sponsoren an unserer Seite haben, durch die es erst möglich ist, unsere ehrenamtliche und engagierte Aufgabe zu erfüllen“, erklärt die Pressewartin des FC. Mit dem Erlass einer Teil-Rückzahlung für den modernen Kunstrasenplatz am Kalkheck honoriert die Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung vor allem die vorbildliche Jugendarbeit, die der FC in den vergangenen Jahren leistete.

Dank an Vorstand und Trainer

„Wir sind überwältigt, daher möchten wir uns ganz herzlich bei der Stiftung für die großzügige Unterstützung bedanken“, so Kloepfel. „Das ist einfach großartig und zeigt uns, dass wir vom FC Herdecke-Ende eine ganz hervorragende Jugendarbeit leisten. Dafür verantwortlich sind in erster Linie unser Jugendvorstand und unsere Jugendtrainer, bei denen wir uns ebenfalls ganz herzlich für die Arbeit der letzten Jahre bedanken möchten“, so die Pressewartin.

Zusätzlicher Ansporn

Auf den bisherigen Erfolgen in der Herdecker Fußball-Jugendarbeit will sich der Verein nach der Zuwendung der Stiftung jedoch nicht ausruhen. „Dieses Lob und die Anerkennung der Stiftung sind für uns ein zusätzlicher Ansporn, unsere Jugendarbeit mit viel Engagement kontinuierlich fortzuführen und Kindern und Jugendlichen unserer Region einen Platz für eine gute Ausbildung im Fußball, aber auch in der Entwicklung der Persönlichkeit und dem täglichen Miteinander zu bieten“, so Andrea Kloepfel.