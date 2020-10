FC Herdecke-Ende hofft bald wieder auf Bryan Schmidt

Der FC Herdecke-Ende, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga 6, hofft auf eine schnellere Genesung seines Top-Torjägers Bryan Schmidt. Der Offensivspieler hat in den letzten beiden Partien - 3:1 beim SC Hennen und 2:3 gegen Blau-Weiß Voerde - wegen eines Bandscheibenvorfalls aussetzen müssen, ein längerer Ausfall wurde am Kalkheck befürchtet. Doch FC-Trainer Frank Henes setzt auf eine Rückkehr des Routiniers, der im letzten Jahr in der Kreisliga A erfolgreichster Torschütze der Ender war und auch aktuell schon zweimal getroffen hat, noch in der Hinrunde. Schmidt habe schon seit längerem entsprechende Probleme, mache nun aber gezieltes Aufbautraining, sagt Henes: „Wir hoffen, dass er nicht länger ausfällt, sondern schon im November wieder spielen kann.“

Schakat als Alternative

Henes betonte aber auch, dass Marvin Kleinau als Schmidt-Vertreter seine Sache bisher sehr gut gemacht habe. „Wir sind nicht abhängig von zwei, drei Leistungsträgern“, betont der FC-Coach die Vorzüge des großen Ender Kaders, „sondern wir haben auf allen Positionen ähnliche Alternativen.“ Dies wirke sich positiv aus, weil man aktuell einige Ausfälle beklage. So fehlen etwa Nick Kwiotek, der vom SC Berchum/Garenfeld gekommene Marcel Katrakazos, Dominic Habenstein und zuletzt auch Ulf Tinnemeyer, Ersatzkeeper Felix Mehler fällt mit Kahnbeinbruch wohl bis zum Saisonende aus. Und der von Hohenlimburg 10 gekommene Julian Schakat ist nach längerer Verletzung und Urlaub erst seit eineinhalb Wochen wieder im Training, er sei als starker Innenverteidiger aber demnächst wieder eine Alternative.

Das nächste Spiel bestreitet der FC Herdecke-Ende, aktuell mit drei Siegen und drei Niederlagen Tabellensiebter, am Sonntag um 15 Uhr beim Mitaufsteiger FC Hellas/Makedonikos Hagen (Kunstrasenplatz, Bezirkssportanlage Haspe), ehe ein spielfreies Wochenende folgt. Dann erwartet man am 8. November im Derby den FC Wetter am Kalkheck.